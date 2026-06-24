港對沖基金Ovata將關閉　創始人及大部分員工過檔美資同業

彭博引述知情人士透露，資產管理規模為15億美元的香港對沖基金Ovata Capital Management Ltd.將關閉業務，其創始人及大部分員工準備加入美國多策略對沖基金巨頭ExodusPoint Capital Management。



報道引述該知情人士表示，作為擴大亞洲股票交易業務的重要舉措，管理資產規模145億美元的ExodusPoint將於第三季度聘請Ovata首席投資官JamesChen出任亞洲區股票業務負責人。

該人士補充稱，Chen將帶領其公司約40名員工中的絕大多數一同加入。

Millennium Management等大型多策略、多經理人對沖基金近年來吸納了全球行業絕大部分資金流入。越來越多中小型對沖基金創始人選擇關閉自己的基金並加入這些平台，以獲得管理更大規模資金的機會，並得到更強大後台團隊的支持。

ExodusPoint全球擁8個辦公室

ExodusPoint旗下對沖基金今年前五個月回報率為4%，2025年全年回報率達到18%。

ExodusPoint目前在全球有8個辦公室，擁有約100個投資組合經理團隊，其中亞洲設有香港、新加坡和東京這個三個辦公點。Steve Xu負責該公司亞洲宏觀交易業務。

Ovata團隊的加盟將增強ExodusPoint現有亞洲股票交易業務的深度和規模。