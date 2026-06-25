財經視野｜金價失守4000美元　3年牛市意外玩完　一切從伊戰講起

年初全城唱好的金價，出現反高朝走勢。金價自去年11月以來首次跌破每盎司4000美元，較高位累瀉逾28%，已走進技術性熊市。而隨著美元走強及加息預期升溫，黃金長達三年的牛市行情告一段落。一切可從伊戰講起。



黃金年初價格暴漲，引發不少人搶購，惟至今表現反高潮。（網絡圖片）

金價進入技術性熊市

金價一度下跌3.7%，至每盎司3,970美元下方，為連續第二個交易日走低。而衡量美元匯率的彭博美元即期指數本周已上漲近1%，導致美元計價的黃金對於使用其他貨幣的買家而言變得更加昂貴。與此同時，白銀價格自去年12月以來首次跌破每盎司60美元，較1月高點下跌超過50%。

過去三年，黃金每年均錄得兩位數的百分比漲幅，價格翻了一倍多。在此期間，各國央行、基金經理和散戶投資者紛紛湧入這一市場。

在金價一度觸及每盎司5,600美元附近的紀錄高點之後，黃金的這波漲勢自1月下旬開始顯得後勁不足。到了6月，金價已較此前高點回落超過20%，這一跌幅通常被視為熊市的開始。

伊朗戰爭：2026年3月27日，以色列繼續空襲黎巴嫩，貝魯特冒煙（Reuters）

金價反高潮 戰爭累事

《彭博》報道指出，金價如此反高潮，主要因素之一是美伊戰爭爆發，事關能源價格上漲推高通膨並增加了加息的可能性，使得黃金相對於美國國債等生息資產的吸引力下降。

「最近黃金下跌背後的主要驅動力一直是利率預期的顯著重新定價，」荷蘭國際集團大宗商品策略師Ewa Manthey周三在一份報告中寫道。

大行近日紛下調黃金價格預期

過去一周，多家主要銀行下調了黃金價格預期。儘管修正後的目標價仍暗示金價將高於當前水平，但華爾街分析師的看漲情緒已明顯減弱。高盛將金價預期下調500美元，預計年底將在每盎司4900美元附近。德意志銀行則將第四季度的價格預期下調了17%。

德意志銀行在一份報告中指出，黃金ETF的持續拋售表明，黃金通常所受到的支撐「明顯缺失」。與此同時，該行分析師表示，中國在岸市場金價相較於紐約Comex黃金的折價意味著中國進口需求將無法為國際金價提供支撐。