AI還原千禧陳冠希　兩代Edison跨時空相遇　巨型打卡牆登陸中環站

闊別香港廣告界多年的陳冠希最近強勢歸來，出任智能貸款平台 X Wallet 年度品牌代言人。能夠邀請巨星出山，究竟是哪位重量級嘉賓助力？答案居然是千禧年輕版的Edison！「兩代Edison」跨時空同框拍攝廣告，旋即引來全城哄動。近日兩位Edison更走出屏幕，一同登陸中環至香港站走廊巨型牆身，落區與大家見面打卡，視覺效果極震撼！



兩代Edison驚喜同框

走入中環至香港站走廊打卡牆

2026成熟爸爸Edison、千禧年代男孩Edison，兩者同時出現在 X Wallet 廣告之中，一個代表時間、一個代表金錢同檯角力，舌戰究竟時間與金錢是相對概念，抑或可一步兼得？鬥智鬥力以外，Edison招牌歪嘴笑、不羈眼神雙倍輸出，使廣告一出點擊率暴增，網民表示「翻睇又翻睇」，被兩代Edison的魅力迷倒！

不過，現時無需再靠睇片翻煲兩位Edison的英姿了！由即日起至7月21日，可親身到港鐵中環站至香港站走廊巨型牆身打卡，近距離欣賞兩代Edison的容貌與狀態，更可親手拍下這史無前例的同框畫面。

地點：港鐵中環站（中環站與香港站之間走廊）

展出時段：即日起至7月21日

AI還原千禧年輕版陳冠希，與2026年的成熟爸爸Edison同框拍廣告。

AI還原千禧年輕版陳冠希，與2026年的成熟爸爸Edison同框拍廣告。

神還原千禧Edison樣貌細節

網民激讚：呢啲先係我想見到AI整嘅嘢！

千禧Edison這位重最級嘉賓，為 X Wallet 沿用「AI Reborn（人工智能復刻）」技術的神還原之作。年輕版Edison的樣貌、聲線、魅力均與真人極為相似，網民大讚AI科技與製作水準之高。有網民更指「呢啲先係我想見到AI整出嚟嘅。」、「搵陳冠希已經夠勁，用埋AI整埋後生版陳冠希簡直大癲！」

破格廣告顛覆傳統

貫徹新世代金融觀

「兩代Edison跨時空對話」這份創意，貫徹 X Wallet 欲藉創新金融科技，巔覆傳統經貸款專員審批的借貸形式，利用手機程式借貸，極速閃批*，24/7 FPS過數^。作為AI新世代流動資金，X Wallet 藉今次廣告充分證明，品牌的破格精神與前瞻性。

不論你是千禧年輕版的Edison，相信把握時間比金錢更重要，抑或相信成熟爸爸Edison先賺金錢、就有機遇的理論，X Wallet 都全天候準備好，助你時間、金錢，一步兼得。現時新客戶使用優惠碼「EDISON」申請，更可享高達$3,500獎賞#：https://app.xwallet.hk/aY5O/lhl3oig9

*根據內部數據統計顯示，由2026年1月1日至2026年3月31日，客戶申請X現金A.I.貸款的審批時間平均為5秒內。審批時間指由提交完整貸款申請後，到A.I.系統審批完成的所需時間。實際所需時間或會因個別情況而有所不同。本公司保留最終批核權，受條款及細則約束。

^系統維護時間除外，實際時間因情況而異。最終申請批核與否，視乎客戶的財務狀況而定，本公司保留最終批核權，受條款及細則約束。

#優惠受條款及細則約束。

Zero Finance Hong Kong Limited 保留一切有關批核借貸申請之權利。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

查詢及投訴熱線：2531 0333

放債人牌照號碼：773/2026

（資料及相片由客戶提供）