傳Nike終止內地線上經銷　滔搏澄清未獲通知　此前股價暴瀉兼停牌

早前網上有傳Nike﹙耐克﹚打算自2027年起，取消線上經銷商授權，僅保留官方旗艦店。受消息困擾、並停牌的中國運動零售營運商滔搏(6110)最新表示，並未接到Nike任何正式通知。



Nike產品線上銷售收入佔比逾兩成

滔搏稱，董事會獲悉，若干網上訊息揣測耐克有意自2027年1月1日起終止其於中國內地所有線上一級經銷授權，於本公告日期，並未接到耐克就終止耐克與集團於中國內地的線上經銷安排而發出的任何正式通知。

滔搏表示，耐克與集團一直不時討論其業務合作的各個方面，包括其線上銷售安排的狀態。截至2026年2月28日止財政年度，來自耐克產品線上銷售的收入貢獻約佔集團總收入的22%。

倘簽署具有法律約束力的協議或有關事項出現重大進展，董事會將於必要時遵照上市規則及適用法律另行刊發公告。

股價連跌7個交易日

另外，滔搏公布，於2026/27財政年度第一季度，集團零售及批發業務之總銷售金額按年錄得10%至20%低段下跌。截至今年5月31日，直營門店毛銷售面積較上一季末減少2.9%，較去年同期減少11.2%。

滔搏已連跌7個交易日，由2.8元急瀉至2元水平。該股周三（24日）股價曾大挫14.6%，低見2.05元，創下歷史新低。該股今天（25日）開市前停牌，明日恢復買賣。