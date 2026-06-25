瑞為技術通過聆訊　望摘港股「視覺具身智能第一股」

資本市場又將迎重磅標的。廈門瑞為信息技術股份有限公司（下稱「瑞為技術」）已正式通過港交所聆訊，預期將於近日啟動招股，向港股「視覺具身智能第一股」發起最後衝刺。華泰國際、建銀國際、農銀國際擔任聯席保薦人。



招股書顯示，瑞為技術成立於2012年，是一家面向企業客戶提供視覺智能技術和產品的AI公司，入選工信部專精特新「重點小巨人」企業。該公司於去年6月首次遞表，到目前獲得港交所入場券，耗時近一年。

技術路徑獨特 擁有深厚場景壁壘

市場之所以關注瑞為的「第一股」標籤，核心是它的技術路徑區別於當前港股已有的通用大模型、機器人本體類AI標的：瑞為技術主要提供一系列視覺感知、視覺認知及視覺推理智能產品，深度應用於民航、商業空間及安全駕駛等不同場景，是中國少數沿「視覺智能體—視覺大模型—具身機器人」路徑完成全棧技術佈局的B端AI企業，技術層面自研RecoSee、RecoAware、RecoThink三大視覺智能體，再延伸曉蟻行李機器人等具身硬件（指賦予AI物理實體以進行環境交互的硬體設備），實現「看得懂、會思考、能動手」的完整產業鏈。

按2025年收入計，該公司穩居中國民航企業視覺智能產品市場第一（市佔率8.7%），商業空間領域第四，及安全駕駛領域第四，是業內為數不多三大場景均實現規模化營收的企業級視覺AI公司。

這些數據背後的含金量，在於獲取它的過程：以民航場景為例，它對AI供應商的要求遠不止「算法夠準」，而需要供應商通過一系列安全資質認証、完成與機場現有系統的深度集成、建立7X24小時的運維響應機製，並且在每一個節點上都滿足民航局的合規審計要求。這是一道很高的準入門檻——過去數年，不少AI公司嘗試進入這個市場，但真正能形成規模化部署的寥寥無幾。

有專業人士認為，上述優勢，是瑞為技術能夠脫穎而出、成為行業佼佼者的底氣與硬實力所在。

業務全線高增 豪華股東陣容加持

從核心財務亮點來看，通過以視覺感知為起點，經視覺智能體逐步延伸至依託自研VTFLA技術的具身機器人產品，瑞為技術呈現出營收連年擴張、多線盈利能力提升的正向趨勢，業績向上彈性空間足，高成長性根基扎實。

於2023年度、2024年度及2025年度，瑞為技術分別取得收入約人民幣2.42億元、3.95億元、4.43億元，三年複合增長率35.2%。智慧商業、安全駕駛兩賽道，2025年各同比增長59.3%、68.0%，佔收入比重升至34.9%、26.2%。顯見其已擺脫對智慧民航業務的單一依賴，收入結構持續優化，邁向更多元化的場景格局。

也意味著，公司從「能力建設期」，進入「規模複製期」。

各業務毛利率全面上行。智慧民航毛利率由2024年51.8%升至2025年59.2%；智慧商業從29.9%提升至32.0%；智慧安全駕駛13.3%改善至16.4%，產品定價力與成本管控得力。規模化成效顯著，過去三年存貨週轉由174天收窄至45天，供應鏈效率大幅改善；擁有188項註冊專利及128項軟件版權，技術壁壘清晰。

此外，該公司股東陣容亦十分吸睛。自2015年1月至2025年8月，瑞為技術先後完成8輪融資（含早期天使輪），Pre-IPO前投資者覆蓋國際科技巨頭、國資產業基金、知名投資機構，如英特爾為代表的國際投資者，綠地金控、招商局資本、上海機場、深投控等國資，以及賽富投資基金、普華資本、尚勢成長等民間頭部機構，表明公司獲產業與資本雙重認可。

是次來港IPO，瑞為技術擬將集資資金重點投向具身智能及機器人方向，包括升級曉蟻行李轉運機器人、開發具身智能複合機器人，以及建立自主生產基地以掌握硬件製造環節，以期進一步搶佔視覺具身賽道先機。

據弗若斯特沙利文及港交所披露易信息梳理，當前港股18C章已上市及遞錶標的以通用大模型、創新藥、智駕芯片、機器人本體為主，「視覺智能+行業場景+具身執行」全路徑的垂直標的尚屬空白，瑞為若成功上市將填補這一細分，稀缺性較強。