SK海力士成開路先鋒！　券商料三星電子隨赴美發ADR　助估值上揚

韓國及日本記憶體生產紛紛計劃在美國發行預託證券（ADR）。繼SK海力士後，日本記憶體生產商鎧俠，亦有意在明年發行ADR。至於券商富瑞則預期三星電子會跟隨SK海力士步伐，會在美國發行預託證券。



富瑞﹕韓晶片生產商估值遜美光

富瑞於報告內指出，目前韓國的晶片生產商估值仍然明顯落後於美光，又認為整個行業現時正處於關鍵轉折點。該行又預期，發行ADR將成為推動三星電子估值上揚的重要催化劑，有助刺激公司股價及吸引更多國際資金。

2025年4月15日，一面印有三星電子標誌的旗幟與韓國國旗在飄揚。（Reuters）

至於鎧俠則預期會在明年第二季，在美國發行ADR，公司財務總監Yoshihiko Kawamura表示，發行adr可以直接與美國市場建立聯繫，會全力以赴達成有關目標。

SK海力士或12月獲納入納指100

另一方面，SK海力士的ADR將於下月10日掛牌。韓國《每日經濟新聞》報道，預計SK海力士的ADR將於今年12月納入納斯達克100指數，有望吸引被動資金流入並緩解估值折價。

韓國投資證券分析師稱，ADR上市為SK海力士進入費城半導體指數、洲際交易所半導體指數和納斯達克100指數鋪平了道路。其中，SK海力士有望率先進入納斯達克100指數，而納斯達克100指數是追蹤其規模最大的ETF，這是一個利好消息。然而，由於ADR發行量相對於總股本而言並不大，其在指數中的權重將受到限制。預計指數納入後，ETF的被動需求約為ADR總股本的2%。

2025年8月25日，圖為韓國晶片巨頭SK海力士（SK Hynix）的標誌。（Reuters）

至於韓國KB證券稱，在海外投資者會議上，關於三星電子ADR上市的關注度和諮詢量遠超預期。普遍認為，如果ADR上市成功，將成為三星電子股價上漲的強勁催化劑。

韓股今日再瀉逾8%

雖然SK海力士擁有即將陸美國資本市場這好消息，但是蘋果宣布因為記憶體短缺宣布iPad及Mac機加價，以及OpenAI或推遲至明年才會在美國上市等負面消息，拖累韓國股市今日（26日）表示，跌幅超過8%，並再次觸發熔斷機制，今個月內第3次。其中三星電子和SK海力士股價均跌約9%。。外資在早盤交易中拋售了2.5萬億韓圜（約合16億美元）的KOSPI股票。

IG International市場分析師Fabien Yip表示：「蘋果作為全球最大的零部件採購商之一，若都無法消化成本上漲，確實會引發市場對需求彈性以及存儲晶片利潤率可持續性的質疑。」他補充稱，OpenAI推遲IPO也反映出科技股容易受到散戶投資熱情波動的影響。