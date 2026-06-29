歐洲超級熱浪吹至港股　國產「冷氣機概念股」造好　美的升逾3%

超級熱浪正席卷歐洲，多地氣溫飆破40℃，巴黎在6月25日戶外一度測出45℃高溫。面對極端高溫，據報不少地方皆出現中國冷氣機搶購潮。受消息帶動，「冷氣機概念股」造好，美的﹙0300﹚升逾3.5%，奧克斯電氣﹙2580﹚升2.6%，而海爾智家﹙6690﹚亦升近2%。



外國游客「反向代購」

綜合媒體報道，歐洲部分老舊房屋無法打孔、以及動輒上千歐元的昂貴安裝費令民眾頭疼。不過，產自中國的免安裝「移動分體式冷氣機」近日在歐洲多國遭到瘋搶，甚至出現消費者「跨國跑200公里」只為買下一台存貨的現象。甚至還有部分外國游客「反向代購」，利用240小時過境免簽政策，專門赴華採購冷氣機並托運回國。

過去，歐洲人長久以來保持「無冷氣機」的狀態，德國僅有3%的家庭安裝冷氣機，英國亦僅有5%。然而，在傳統風扇失效的情況下，民眾對制冷設備的需求已從「可選」變為「救命稻草」。

美的「移動分體式冷氣機」遭搶購

據內地媒體《第一財經》及《快科技》報導，這些問題的出現，也令美的（Midea）等中國企業開始推出了定制化的「移動分體式冷氣機」（如Portasplit系列）。產品無需打孔安裝，消費者可自行將室外機掛在陽台或窗台，室內機可自由移動，既解決了外牆裝機限制，又避免了傳統移動冷氣機將室外熱空氣抽回室內的負壓缺點。

這款售價在749至849歐元左右的中國「避暑神器」，迅速在歐洲各大商場及電商平台被「一搶而空」。甚至價格一度暴漲到將近5000歐元，差不多要4萬人民幣一台。二手價格也都超過官方新機價格。