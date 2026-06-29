財經視野｜青瓦台的AI豪賭！　三星、SK據報擬十年投資逾10萬億

AI﹙人工智能﹚基建熱潮，三星集團和SK集團成為大贏家，利潤及股價飆升！其之後的布局令市場注目。彭博引述《韓國經濟日報》報導，三星集團和SK集團準備在未來十年宣布至多達2,000萬億韓元（1.3萬億美元、約10.14萬億港元）的投資方案，作為韓國總統李在明旗艦產業戰略的一部分。



南韓總統李在明將於今日下午主持「大韓民國大飛躍三大超級項目國民發布會」，韓媒稱，三星集團和SK集團的高管預計將在總統府提交計畫時公佈上述投資方案，但未透露消息來源。

2025年4月15日，一面印有三星電子標誌的旗幟與韓國國旗在飄揚。（Reuters）

預計在光州地區各自建設四到五個半導體廠

據該報報導，三星電子和SK海力士預計將在光州地區各自建設四到五個半導體廠。該報補充道，三星預計將在忠清南道建設晶片封裝廠，而SK海力士將在忠清北道擴建NAND快閃記憶體工廠。

韓國總統府周日表示，李在明將於下午2點舉行活動，介紹「大飛躍三大超級項目(Three Mega Projects for the Great Leap Forward)」。總統發言人姜由楨表示，產業通商資源部、科學技術部、氣候部和國土交通部的官員將首先闡述政府的政策措施，隨後三星電子執行董事長李在鎔和SK集團董事長崔泰源將介紹各自公司的投資計畫。

對三星和SK集團而言，這些重大投資既反映了人工智能(AI)晶片、內存和數據中心基礎設施需求的日益成長，也符合李在明為維護韓國在與美國、中國和台灣等競爭對手的較量中保持技術優勢所作出的努力。

此前，《每日經濟新聞》報導稱三星預計將宣布超過1,000萬億韓元（6,460億美元）的投資計畫。

預告公佈「非常不同尋常」的數據

韓國總統府政策室長金容範周五在YouTube採訪中表示，此次會議將公佈「非常不同尋常」的數據。相關計畫預計將側重於半導體、AI數據中心和物理AI等領域。

花旗集團在一份報告中指出，政府主導的大規模投資應能推動韓國半導體供應鏈的持續成長。報告補充道：「鑒於AI需求前景可觀，且綠地產能擴張計畫正在加速推進，我們對韓國半導體生產設備(SPE)類股持建設性觀點。」

SK海力士和三星電子股價走低

受消息影響，韓國主要股指Kospi一度下跌3.4%，因SK海力士和三星電子股價走低。年迄今，該指數已上漲94%。

駐首爾的NH Investment & Securities股票銷售交易員Roy Lim稱，市場認為韓國SPE和電網類股將成為此次投資計畫的受益者。

Eugene Investment & Securities Co.分析師Huh Jae-Hwan在研究報告中指出，韓國股市近期波動劇烈，主要原因在於除半導體外缺乏可行的替代投資標的。他補充稱，這一超級項目將利好對緩解瓶頸至關重要的半導體供應鏈相關企業。