無懼AI泡沬之說　李在明「督師」　三星和SK斥4萬億加建半導體廠

AI基建熱潮大贏家韓國最新公佈了一項雄心勃勃的計畫，以該國兩大半導體巨頭三星電子和SK海力士為首的企業發起了一項在記憶晶片、數據中心和機器人領域的大規模投資計畫。分析指，此舉反映韓國鞏固其作為科技強國的地位的決心。



2025年4月15日，韓國首爾的三星電子商店上懸掛三星電子的標誌。（Reuters）

各自建設兩座半導體工廠

據彭博引述韓國產業通商資源部長官周一表示，三星集團和SK集團計畫各自建設兩座半導體工廠，總投入為800萬億韓元(約4.1萬億港元)。韓國計畫在5年內將DRAM產能翻番。

在本次簡報會上，三星和SK海力士的高管們在韓國總統李在明身旁就坐，預計將就其未來的投資計畫提供更多細節。據《韓國經濟日報》早些時候報導，這兩家公司準備在未來十年宣布至多達2,000萬億韓元的新投資。

韓國科技支出的規模突顯出其政府迫切希望韓國在對人工智能(AI)至關重要的記憶晶片領域保持領先地位，同時確保長期國家安全。主要由三星電子和SK海力士牽頭的預計投資金額開始接近微軟等超大規模企業以及鄰國中國令人瞠目的投資預算。中國正在起草其未來五年約2萬億元人民幣（2950億美元）的投資藍圖。

AI熱潮受惠者 惟李在明民意下滑

彭博報道指出，韓國已成為全球AI熱潮的最大受益者之一，但越來越多的人擔心，這種好處並沒有在全國範圍內平均分配。Gallup Korea的一項民意調查顯示，李在明的支持率降至一年前上任以來的最低水平。該民意調查顯示，民眾對李在明處理經濟、韓元疲軟和住房政策的處理越來越不滿。

據《韓國經濟日報》報導，全球最大的兩家內存製造商三星電子和SK海力士計畫在光州地區各自建設四到五個半導體廠。該報導稱，三星預計將在忠清南道建設晶片封裝廠，而SK海力士將在忠清北道擴建NAND快閃記憶體工廠。

三星電子和SK海力士的股價跌幅均超5%，延續了上周五的跌勢。儘管AI對記憶晶片的巨大需求推高了這兩家晶片製造商的股價，但隨著競爭加劇，對利潤可持續性的質疑仍然存在。

2026年1月在韓國首爾景福宮外（Getty）

引導戰略投資到首爾以外的地區

李在明辦公室將這一倡議稱為「大飛躍三大超級項目(Three Mega Projects for the Great Leap Forward)」。產業通商資源部、科學技術部、氣候部和國土交通部的官員在當地時間下午2點的活動中概述了政府的政策措施。三星電子執行董事長李在鎔和SK集團董事長崔泰源也出席了此次活動。

據報的10年資本支出計畫與CLSA估計的全球超大規模企業僅在2027年的支出大致相符。2026年，三星已宣布計畫支出超過700億美元。台積電勢將投資約560億美元。

李在明旨在引導戰略投資到首爾以外的地區，為地區經濟培育新的成長動力和高薪工作崗位。

「韓國的發展歷程既是一段成就斐然的歷史，同時也伴隨著嚴重失衡和歧視的不斷積累，」李在明周日在X平台的一篇貼文中表示。「現在正是大家通力合作、集思廣益，以實現緩解首都圈人口集中、促進全國均衡發展這一國家生存目標的關鍵時刻。」

各國支持本地晶片產業

世界各國政府正以國家安全為由，為本國晶片產業提供前所未有的支持。美國已通過《晶片與科學法案》承諾投入數百億美元擴大半導體製造業，而在技術限制不斷升級的情況下，中國繼續投入政府支持的資金，建設自給自足的晶片生態系統。日本還大幅增加了補貼，以振興其半導體行業，支持國內企業和包括台積電在內的外國製造商的投資。

花旗集團在一份研究報告中表示，韓國政府主導的大規模投資應能推動該國半導體供應鏈的成長，其中包括晶片設備行業。該行表示，得益於「AI需求前景看好以及綠地產能擴張計畫的加速推進」，其對韓國晶片製造設備類股持樂觀態度。