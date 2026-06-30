忙碌無暇睇市？專家親授基金攻防術　助散戶「避坑」實現財富增值

受惠於股市財富效應，統計顯示約八成受訪投資者過去一年錄得淨回報。然而，三、四十歲在職人士既要拼搏事業、又要照顧家庭，難以時刻盯市。精力有限的人士，如何選擇合適的投資工具，實現財富增值？近日，基金投資平台智安投（Endowus）兩位代表在《財策相對論》訪問時分享了其投資策略及貼士。



傳統渠道收費暗藏玄機 投資成本可達5%

Endowus董事總經理及香港業務主管袁淇欣（Steffanie）指出，散戶始終是業餘投資者，因資源與時間有限，「要持久地跑贏大市其實都比較難」。因此其實基金是不錯的工具，讓專業基金經理代勞24/7監測市場及投資。她提到，基金具備低門檻、分散配置及流動性高等優點，且香港公開銷售基金受證監會認可，有一定監管保護。

然而，傳統銀行及中介渠道收費被指偏高，蠶食回報。袁淇欣透露，投資者除需支付可能高達2%至3%認購費外，銷售渠道還會從基金公司收取持續性的銷售佣金（Trailer Fee Commission），「可以佔管理費的50%甚至70%」。她估算，銷售佣金令整體投資成本提高至到2%至5%，「就算是坊間一些線上券商說零佣金，很多時候其實他們只是不收認購費，但其實背後會照樣向基金公司收銷售佣金。」

另外，Endowus高級財富顧問何展峰（Edwin）補充道，銷售佣金很可能導致利益衝突。「投資者其實並不清楚，究竟RM（客戶服務經理）是不是因為某一隻產品的佣金高，因而推銷產品給你?」他透露，過往在銀行工作時，曾見職員游說持有定期存款或長期不動股票的客戶，轉投保險等高利潤產品。

目標導向選基金 警惕高息產品「搣本」陷阱

何展峰強調，投資應以目標為導向，而非單純追求回報百分比。他指出，需先了解資金用途、投資年期及風險承受能力，「不同的目標，很大程度上會影響到哪些投資方案適合投資者。」

針對不同的資金目的，投資者應選擇不同的投資組合。何展峰以Endowus爲例，其將市面上數千隻基金篩選至約300至400隻。除了單隻基金以外，公司投資研究團隊在前摩根士丹利亞洲CEO和首席投資官李真的帶領下，更專門為客戶設計不同的投資組合。其中，「旗艦投資組合」針對中長線財富增長，「入息寶」則提供每月派息的被動收入，「活息寶」則為閒置現金設計的現金管理組合。

他解釋，年輕投資者可承受較高風險，臨近退休者則應逐步降低風險，「不是追求最高的投資回報」，而是減低未能達成財務目標的風險。

此外，何展峰特別提醒，投資者應留意高息產品的潛在風險，「究竟他派息會不會是由一個『搣本』的形式去派出來」。部分產品標榜8厘、9厘回報，但派息後本金可能遞減，「這些都是一些所謂叫做投資陷阱」，何展峰表示。

AI投顧講「兩個E」：客戶體驗（Experience）與效率（Efficiency）

談及人工智能應用，袁淇欣表示，公司聚焦「兩個E」：客戶體驗（Experience）與效率（Efficiency）。她解釋，透過大數據分析可更深入了解客戶需要，同時利用科技降低人手及營運成本，「節省了的成本可以回饋投資者，成為他們收益的一部分」。