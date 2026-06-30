代幣化發行｜財庫局與金管局將就應用DLT展開法例檢視工作

財經事務及庫務局與金管局聯合公布，已完成就促進分布式分類賬技術(DLT)在香港固定收益市場進一步應用所進行的首階段檢視。檢視結果顯示目前香港的法律及監管環境已經足夠靈活支持代幣化債券的發行。下一階段將展開法例檢視工作，以推動固定收益市場及數字資產領域更廣泛應用DLT。

首階段檢視結果顯示目前香港的法律及監管環境經已足夠靈活以支持代幣化債券的發行。財庫局與金管局將於今年下半年開展下一階段檢視，探討建構一個具前瞻性的生態系統所需的靈活性及法例修訂，以促進固定收益市場及數字資產領域更廣泛應用DLT。

具體而言，下一階段的檢視所探討的法律優化，將聚焦處理在固定收益市場的現有流程中應用DLT所涉的事宜，以及更數碼原生(more digitally-native)的環境所涉的概念。

財經事務及庫務局局長許正宇稱，正全面推進香港在Web3發展與金融創新領域持續立於前沿位置。（廖雁雄攝）

探討的範疇包括：允許以電子方式執行代幣化債券發行文件，從而提升發行流程的效率，進一步實現自動化，例如承認在發行代幣化債券及基金時，於設立信託過程中使用電子簽名的法律效力；以及探討「管有」與「轉讓」代幣化固定收益產品等概念，以確保發行人能隨着科技進步，靈活選擇最合適的發行形式。

財庫局與金管局期待於下一階段的檢視繼續與各持份者緊密合作。在考慮法律優化以促進DLT在固定收益市場的進一步應用時，財庫局與金管局亦會充分考慮政府其他數字化措施及其相關影響。

財庫局局長許正宇表示，繼去年6月發表《香港數字資產發展政策宣言2.0》後，是次檢視標誌着在本港固定收益市場釋放分布式分類賬技術潛力上，邁出了關鍵一步。透過今日釐清DLT備存記錄的要求，並在下一階段探討進一步在法律層面優化措施，正全面推進香港在Web3發展與金融創新領域持續立於前沿位置。

金管局總裁余偉文指出，香港在推動債券市場採用新科技方面處於領先地位。近年來，政府已發行了三批具標誌性的代幣化債券；同時，亦見到代幣化債券發行人與投資者網絡持續擴展。這次財庫局與金管局共同推進的檢視工作旨在延續這勢頭，進一步為香港建構一個穩健、具前瞻性的固定收益生態系統。