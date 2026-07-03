上落樓梯膝頭痛？　身體警號慎防變荷包警報｜周小斐

不少港人長時間坐在辦公室，假日喜歡行山、跑步或足球。當上落樓梯時感到膝頭隱痛、久坐後關節僵硬，甚至運動時膝蓋不穩，很多人或以為只是疲勞或老化。但這些不適可能是肌肉骨骼（MSK）問題的早期警號。



事實上，肌肉骨骼問題很普遍。有本地研究發現逾兩成15歲或以上人士過去30天曾受腰背痛困擾，慢性痛症更影響近三成人口，相關醫療需求持續上升。有保險理賠數據顯示相關索償個案過去兩年增逾四成，反映問題備受港人關注。

「傷膝」源自愛運動？

45歲的阿明熱愛行山及足球，近月上樓梯時膝蓋疼痛，落樓梯則感「腳軟」需扶手。久坐後關節繃緊，膝蓋甚至感到「卡住」。這些情況可能與半月板、前十字韌帶或骨關節炎等問題有關。

行山等運動，會有機會令參與者傷及膝頭。(資料圖片)

半月板位於膝關節內，如同避震器有助分散關節承受的壓力。當跑步、踢球等涉及扭動動作時，半月板有機會受損，或隨年齡逐漸退化，引致膝痛、腫脹及關節「卡住」的情況。

前十字韌帶受傷則是常見的運動創傷。前十字韌帶維持膝關節穩定，較多涉及足球、籃球等急停轉向運動。受傷後會感到膝部不穩，走路或上落樓梯時出現「腳軟」情況。

至於骨關節炎，俗稱退化性關節炎，是關節軟骨經年累月磨損所致，症狀包括關節僵硬、活動幅度下降及步行後疼痛。骨關節炎雖常見於長者，但運動創傷、過重或勞損亦可致提早退化。

不少人一聽到關節問題便聯想到手術，但患者若及早求醫，很多情況可透過物理治療、肌力訓練、疼痛管理及生活習慣調整等保守方式改善症狀，未必需要接受手術。及早介入亦有助減慢病情惡化。

要保護膝關節，其實可從日常做起。保持適量運動、強化腿部肌肉、維持健康體重，以及運動前做好熱身，都有助減低關節受損風險。（資料圖片）

保護關節 小貼士

面對關節或腰背問題時，不少患者未必清楚應先求診普通科醫生、骨科專科醫生還是物理治療師，而治療過程或涉及多個醫療服務提供者。若缺乏協調，除了可能影響康復進度外，亦有機會增加不必要的醫療開支。有見及此，有保險公司夥拍本地及大灣區的醫療網絡推出「肌肉骨骼護理支援」服務，透過守護健康管家協助患者於不同治療階段作出最合適選擇，令診斷、治療、手術到復康過程更為連貫順暢，提升治療體驗及成效，同時，有機會減低客戶醫療費用。

要保護膝關節，其實可從日常做起。保持適量運動、強化腿部肌肉、維持健康體重，以及運動前做好熱身，都有助減低關節受損風險。若膝關節疼痛持續數星期仍未改善，或經常出現關節不穩、腫脹等情況，便應及早尋求專業意見。畢竟關節健康直接影響活動能力和生活質素，及早識別問題、確定治療方案，是維持行動靈活的關鍵。

保險冷知識：復康治療的保障同樣重要

值得留意的是，肌肉骨骼疾病的醫療開支未必集中於手術本身，而往往來自診斷檢查、物理治療、專科覆診及術後復康等較長期的治療過程。因此，在規劃醫療保障時，除了留意住院及手術相關保障外，亦可了解保障是否涵蓋相關治療及復康需要，以便在有需要時獲得較全面的支援。

周小斐提醒，肌肉骨骼疾病的醫療開支未必集中於手術本身，而往往來自診斷檢查、物理治療、專科覆診及術後復康等較長期的治療過程。（資料圖片）

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【財經專欄】 生活守護者．周小斐

簡介：周小斐 （Sylvia）為藍十字（亞太）保險有限公司首席市場總監，在香港和大中華地區擁有20多年品牌推廣、業務開拓以及產品營銷的豐富經驗及專業知識。自加入藍十字以來，Sylvia致力推動和落實公司的企業傳訊、品牌營銷策略計劃以及產品研發項目。此前她曾服務於金融及消費產品等不同行業，並擔任高級行政職位。

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