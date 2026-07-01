工銀亞洲慈善基金推青年減碳平台　3年減碳量逾287萬公斤｜ESG

工銀亞洲慈善基金與青協推動「青年減碳平台」，三年凝聚近1.7萬名學生及20間中小學 ，累計減碳量突破287萬公斤。

工銀亞洲慈善基金與青協共同推動的全港首個「青年減碳平台」（「項目」）早前於香港中文大學舉辦活動日，涵蓋成果頒獎禮及低碳工作坊，為三年計劃畫上句號。

項目自2023年啟動以來，透過創新線上平台及校園實體活動雙管齊下，凝聚近17,000名學生及20間中小學共同推動低碳生活，累計減碳量突破287萬公斤，相當於四萬棵樹三年的二氧化碳吸收量。

工銀亞洲高級業務總監暨金融市場部總經理、工銀亞洲慈善基金董事詹偉基博士表示，該行始終以建設「具有良好聲譽的綠色與可持續銀行」為願景，高度融合經濟責任與社會責任，深入踐行可持續發展理念，積極響應國家及香港特區政府的碳中和目標。「我們深信年輕一代是實現這個目標的重要力量，而「青年減碳平台」不僅是一個記錄工具，亦揉合青少年創意思維和集體行動，將環保融入校園、家庭乃至社區生活，形成「親子共學、校社聯動」的良好循環，更可培養他們對社會的責任感，為國家和香港的長遠發展提供源源不絕的動力。」