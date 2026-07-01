知名「大空頭」又出手　沽空英偉達還不夠　連卡特彼勒也被盯上！

《大淡倉》原型、傳奇對沖基金經理 Michael Burry 在最新一期Substack付費文章中披露了其最新的淡倉倉位佈局。這一次，他的槍口不僅對準了此前已多次做空的英偉達和特斯拉，還首次將卡特彼勒納入做空名單——理由直指AI投資熱潮帶來的估值泡沫。



他以1060.98美元的價格做空了卡特彼勒，同時還對英偉達、應用材料、特斯拉以及iShares半導體ETF(SOXX)建立了新的淡倉頭寸。



卡特彼勒：估值已經達到令人擔憂的水平

AI基建熱潮中的"意外贏家"被盯上此番操作最引人注目的，是Burry首次對卡特彼勒出手。

這家工程機械巨頭在AI基礎設施投資浪潮中，被市場視為全球AI基建擴張的代理標的。2026年上半年，其股價暴漲86%，成為標普500中表現最亮眼的股票之一。

「卡特彼勒引起了我的注意，」Burry寫道，「我以前從未做空過它。過去做多時，它一直為我帶來不錯的回報。」

但這一次，估值已經達到了令他擔憂的水平。他展示了一張圖表，顯示卡特彼勒的市銷率已攀升至至少三十年來的最高水平，與此同時，其股價也創下歷史新高。在他看來，這家重型機械製造商已經成為市場上估值最過頭的AI受益者之一。

SOX指數觸及網路泡沫級極值

曾精準預測並做空2008年次貸危機的Burry，同時重申了對半導體估值的普遍擔憂。

他指出，費城半導體指數（SOX）目前處於歷史極端區間——其交易價格較200日移動均線高出65%以上，而類似情形此前僅在2000年網路泡沫時期出現過一次。

他還指出該指數的市銷率超過16倍，且剔除英偉達的股價「幾乎不會對其造成影響」。操作層面，他將SOXX的看跌期權從2027年1月展期至2027年3月，行權價上調至約400美元，同時持有QQQ的1月看跌期權。

他將近期半導體股的急漲歸因於「韓國宣佈的大規模支出計劃」，並直言不諱地稱："我將其視為終局的開始，崩盤只是時間問題。"

2025年8月25日，圖為美國晶片巨頭英偉達（Nvidia，又譯輝達）的標誌和電腦主板。（Reuters）

特斯拉是配菜，而不是主菜

特斯拉排在Burry此次做空名單的最後一位，做空價格為416.22美元。

值得注意的是，特斯拉前一交易日收盤價為379.71美元，周二當日上漲超8%，也就是說Burry是在反彈中建立淡倉倉位，而非追逐下跌。

"很高興它又彈回到這個價位。"他在文中寫道。Burry對特斯拉的看空並非一時興起。他在2025年12月就曾抨擊特斯拉"荒謬的"股權稀釋和"荒唐的高估值"，並將其與1萬億美元的馬斯克薪酬方案掛鈎。特斯拉目前以約295倍的市盈率交易，利潤持續下滑，年均稀釋約3.6%——這些數字確實難看。

2025年3月24日，中國北京，圖為美國電動車品牌特斯拉（Tesla）的超級充電站。（Reuters）

但正如Burry自己在過往特斯拉相關文章中所承認的：合理的估值判斷並不意味着做空就是好交易。市場保持非理性的時間，可能長於淡倉保持償付能力的時間。特斯拉此前已經多次懲罰過淡倉。

更何況，隨着SpaceX即將上市，馬斯克手中又多了一張可以向其狂熱粉絲揮舞的"胡蘿蔔"——合併的可能性。