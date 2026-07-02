世界盃｜美6月就業數據今晚出爐　高盛料賽事貢獻4萬個新職位

2026年世界盃目前正舉行淘汰賽階段，隨著賽事強度提升更惹來球迷關注。作為主辦國之一的美國，除卻國家隊在埸上有可人表現，而獲得好感外，經濟上亦從中受惠。大行高盛預期，美國6月份因賽事而帶動的相關職位達到4萬份。



世界盃2026｜美國國家隊主場球衣。（公關提供）

高盛表示，受世界盃拉動，今日（2日）即將公布的6月非農就業數據或將好於市場預期。根據道瓊斯對受訪經濟學家的調查共識，非農就業人數預計將增加11.5萬人，較5月份17.2萬人的強勁增速有所放緩。但高盛表示，來自小企業薪資服務公司Homebase的私人數據顯示，「美麗足球」至少對招聘產生了一定的温和影響，上個月貢獻了約4萬個就業崗位。

主辦城市招聘表現勝其他城市

高盛的這份最新報告指出，雖然6月份的整體招聘步伐看起來有所放緩，但在11個世界盃主辦城市中，招聘人數按年僅下降了1.2%，而其他城市的降幅則達到了3.5%。

美國隊守將基斯列查士在記者會上大方承認爭冠野心。（路透社）

此外，Homebase的數據顯示，酒店餐飲業的招聘人數增長了9.5%，這可能是世界盃帶來的提振作用。高盛預計6月非農就業總人數將增加14萬人，這一增速雖然仍低於上月的步伐，但相比2025年6月減少2萬個工作崗位的情況要好得多。

高盛料新增非農職位或高預期

高盛還表示，實際公布的數據可能會更高，因為過去幾年6月份的非農就業數據在三次估算的初值中均顯示出向上偏差。在過去四年中，6月份的初值在後續均被向下修正。