美容界魔法師楊淦全創兩億奇蹟　營運結合行銷助美容院逆市翻盤

香港美容業界競爭激烈，營銷顧問兼導師楊淦全（Issac Yeung）近年因被譽為可「點石成金」而備受業界關注。他創立的I-seize生意顧問公司，在短短數年間創下令人矚目的商業奇蹟，在2024至2025年間，成功協助旗下美容院創造高達2億元的營業額。回顧23年至25年，他不但將逾20間美容院打造成市場矚目的「頂流」品牌，同時成功帶領10間曾陷入虧損的美容院扭轉劣勢，創造出倒賺數千萬的翻盤局面，憑藉獨到的營銷學理念，在業界創下神話。



在Issac看來，做美容業界的導師、做顧問，都是「用生命影響生命」，把極致精神傳揚開去的方式。

由不敢照鏡到美業顛覆者 誓憑專業助客重拾尊嚴

這位屢創奇蹟的營銷專家，入行前曾擔任職業運動員。他的故事始於18歲那年，當時因龐大的考試壓力導致身體狀況失衡，由一個外表白淨的男生變成滿面暗瘡。這段經歷嚴重擊垮了他的自信，他憶述當時自己抗拒照鏡，打籃球時也要戴着口罩才敢面對外界。他曾花費數萬元購買療程希望改善情況，結果卻未如預期，感覺被人欺騙，甚至是努力得不到回報的挫敗感。

正是這份親身經歷的痛苦，令他比任何人都清楚，客人走進美容院買的不只是一個療程，而是重新面對世界的自信與尊嚴，而Issac進入行銷領域時，首個合作方向便聚焦於暗瘡相關市場。即使在早期曾遭遇不友善目光，甚至被過百名前線員工交頭接耳地取笑，他仍選擇以勝負心和不服輸的精神，推動自己達到更高標準，堅信選擇美容業並非命運安排，而是決心要「我命不由天，我要用專業去幫人解決痛苦」。

Issac最初因為暗瘡滿面不敢照鏡，到今天成為美容業界「點石成金」的營銷顧問兼導師。

拆解點石成金迷思 營運與行銷雙軌並行

從外行人走到行業奇蹟，外界都好奇，到底Issac施展了甚麼魔法締造佳績。畢業於英國赫爾大學、主修廣告與管理專業的他，直言「這個世界從來無魔法」。有不少人以為，他的成功依賴廣告、噱頭或短期手段，但他指這只是行業的其中一環。他認為決定美容院盈利與否的關鍵，在於流量引入後，前線能否成功接住客人的體驗和期待。

Issac的核心策略是將行銷（Marketing）與營運（Operation）強行綁定。他特別重視同行常忽略的細節，將服務流程打磨到極致。從客人進店後的每一步體驗安排，到確保體驗達到「五感六覺」的高標準，甚至連奉客的一杯茶都要做到溫度恰到好處，並將其視為品牌的一部分。他相信，當每一個細節都做到「天花板」級別，所謂的「奇蹟」自然會發生。

棄用假機打價值戰 憑頂級服務逆市突圍

面對香港美容業的挑戰，特別是內地頂流的迅速發展，Issac認為，若香港美容院仍停留在「鬥平」、「鬥裝修大」或「鬥買大陸新儀器」的階段，必定會被市場淘汰。他主張香港同行必須走向「差異化」與「價值戰」兩個方向，更分享了一個位於北角的接手案例。他指，該美容院雖然裝修精美，卻使用大量內地仿製儀器。Issac接手後，採取了他自嘲為「最蠢的方法」的應對策略——果斷將所有假機棄掉，全面改為提供六星級酒店級數的精華配人手面部護理。

為此，他的團隊花了大量時間鑽研酒店級的護理手法，力求提升客人體驗。這項大膽的改革成效顯著，療程推出後一個月，成功吸引了四、五十名新客。Issac強調，香港的出路在於極致的專業與無可取代的服務體驗，專注以高質素的人手服務與明確品牌定位，將客戶留在真正的價值裡。

Issac認為，當每一間美容院都能把體驗做到極致、把服務流程系統化，香港不但能與日韓並肩，甚至有機會成為全亞洲的「頂流標準」。

堅守授人以漁哲學 冀領本港美業媲美日韓

Issac直言，創立生意顧問公司的意義，已超越了單純的金錢回報。他指，曾有一位客戶在通話中哭訴公司只剩30萬，若問題無法解便要結業，更會拖欠員工薪金。他花了近半年時間助對方轉虧為盈，保住了團隊的生計，這份成就感讓他明白，長期的價值輸出才是他要走的路，同時確立了兩大方向：幫助別人解決問題，以及為別人帶來激勵與希望。

展望未來，Issac抱持著「做就要做到最好、最強，做第一，不做第二」的信念，訂下明確目標——「與日韓並肩」。他指，雖然日韓在包裝與技術上具有優勢，但相信，香港擁有不可替代的超強應變力與實戰執行力。他致力「洗走」香港美容院「Hard Sell」與「劏客」的負面標籤，期望將本地美容品牌推向國際級標準，並以每間美容院都能將體驗極致化並系統化服務流程作為願景。他認為，香港不但能與日韓並肩，甚至有望成為全亞洲的「頂流標準」。他對未來的態度如同他對成功的理解：「人生要搏盡無悔」，深信香港美容業有能力改寫下一步的發展。