快手可靈AI獲注資最多204億人幣　估值突破千億　騰訊阿里齊進貢

快手(01024)公布旗下可靈AI重組及注資行動，獲注資最多204億人幣，騰訊(0700)、阿里 (9988)齊參與，公司估值突破千億。



快手稱，初始投資者(21名獨立投資者、甲方及乙方)同意合共以138.24億元(人民幣‧下同)的現金資本注入北京可靈，惟須條件獲達成或獲豁免。

根據增資協議，經北京可靈同意後，額外投資者可自簽署日期起60天內(或經持有超過50%認購金額的投資者批准的較長期間)透過簽署加入協定，成為增資協議項下的投資者訂約方，惟增資協議的總增資款不得超過204.47億元(約佔北京可靈經擴大註冊資本的16.67%)。加入協議應構成增資協議的一部分。

據此，於增資協議同日，15名額外投資者(包括13名獨立投資者、丙方及丁方)各自與北京可靈訂立加入協議，據此，彼等成為增資協議的訂約方，並同意合共以52.235億元的現金資本注入北京可靈，惟須條件獲達成或獲豁免。北京可靈可於認購期內在認購限額範圍內與新的額外投資者進一 步訂立加入協議。

此外，甲方為一家由有限合夥企業(獨立非執行董事盧蓉擔任其普通合夥人)全資擁有的公司；乙方包括由騰訊(該公司主要股東)控制的兩家公司；丙方為一家由獨立非執行董事張斐全資擁有的公司；丁方為北京快手廣告(該公司的附屬公司)董事楊遠熙的家人控制的公司。

北京可靈預期於重組完成後將持有快手集團可靈AI相關資產及業務。