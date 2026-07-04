工銀亞洲：累計管理資產規模超過3,000億

中國工商銀行（亞洲）表示，截至2026年6月底，本行累計為超過6,300間本地及跨境企業提供現金管理與交易銀行服務，管理資產規模超過3,000億港元，覆蓋範圍持續擴展至「一帶一路」沿線多個新興市場及全球主要金融中心，涵蓋跨境結算、流動性管理、財資中心搭建等多元場景，並延伸至礦業、能源、基建、製造等重點行業。

資產託管方面，工銀亞洲稱，以科技賦能和創新引領為核心，通過自研系統實現指令直通處理率近99%，並確保關鍵業務災備恢復可於30分鐘內完成，切實保障全球客戶資產安全與高效運作。該行託管業務市場份額居香港中資同業前列，截至2026年6月，資產託管規模達1.7萬億港元。

該行另宣布，於兩家國際權威財經媒體舉辦的年度評選中斬獲多項大獎，包括《亞洲銀行家》（The Asian Banker）2026年度「香港最佳跨境現金管理銀行」（Best Cross-Border Cash Management Bank in Hong Kong）和「香港最佳託管銀行」（Best Custodian Bank in Hong Kong），以及《亞洲銀行與金融》（Asian Banking & Finance）「2026亞洲銀行與金融大獎」評選之「年度香港國際現金管理銀行」（Hong Kong International Cash Management Bank of the Year）。