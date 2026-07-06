財經視野｜竟想到向白宮無償讓股！　OpenAI 關鍵賭局沒有退路

據市場消息，OpenAI已於6月秘密遞交IPO申請，傾向2027年上市，目標估值1萬億美元。其實6月初，OpenAI就已向美國SEC秘密遞交S-1招股草案，上市籌備正式啟動。當時官方對掛牌時間語焉不詳，如今時間窗口算是被進一步鎖定了。



SpaceX上市後市值一度突破2萬億美元，珠玉在前；老對手Anthropic比OpenAI提前一周秘密遞表，更是直接刺激。眼下Anthropic增長勢頭極猛。5月就已披露，二季度營收按月增長預期高達130%，且將實現成立以來首個季度盈利，如果連上市也搶在前面，對OpenAI而言絕非好消息。

此刻的OpenAI，身處多重矛盾的中心：一邊是營收十年十倍狂飆的商業奇蹟，一邊是日均數千萬美元的鉅額虧損；一邊坐擁億級用戶、壟斷大眾AI市場，一邊在企業級核心市場持續失守；一邊衝刺萬億市值，一邊直面全球監管收緊、行業三足鼎立的生存壓力。

為了破局，奧特曼最近更是打出了一張驚人籌碼——主動提議向美國政府無償讓渡5%股權，以百億級利益置換政策安全墊，求生欲可以說是直接拉滿了。

2025年2月3日，OpenAI行政總裁奧特曼（Sam Altman）出席活動。（Reuters）

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在此輪IPO籌備前，OpenAI在2026年3月的私募融資中估值達8520億美元，已是全球估值最高的未上市科技企業，但這一成績遠未達到奧特曼的心理預期。

2026年上半年科技股IPO情緒一度降温，SpaceX股價波動讓華爾街對超大型科技資產趨於保守，機構普遍只給6000億—7000億美元估值，距奧特曼的1萬億差了近3000億美元。

對普通企業而言，接受估值折價上市、快速落地融資是最優解，但對OpenAI而言，估值妥協意味着戰略崩盤。

根源在於OpenAI「重燒錢、高增長、弱盈利」的模式：2026年一季度，OpenAI營收57億美元，按年暴漲300%，但經營虧損高達93億美元——每賺1美元倒貼1.6美元；滙豐銀行預測，其2026年全年現金消耗將達到170億美元，日均燒錢超4600萬美元，營收增長完全依賴算力投入堆砌，始終無法形成正向造血能力。

但持續的鉅額算力投入、技術研發迭代、生態擴張需要源源不斷的資本支撐，一旦IPO估值不及預期，不僅會直接削弱後續融資能力，更會擊穿市場對其AI龍頭的成長預期。

因此，OpenAI選擇延遲上市本質就是用時間換空間的打法：一邊等待市場回暖、超大IPO承接力修復；另一邊預留一年業績窗口期，衝刺更高營收規模，為萬億估值打牢支撐。

2026年6月26日，美國華盛頓，總統特朗普（Donald Trump）坐在白宮橢圓形辦公室向外眺望。（Reuters）

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近日，英國《金融時報》獨家披露，OpenAI主動向白宮提議，無償向美國政府讓渡5%股權，並聯合谷歌、Meta、Anthropic等美國頭部AI企業共同參與，設立公共分紅基金回饋民眾。

以彼時8520億美元估值計算，這筆股權價值高達426億美元，堪稱全球科技史上規模最大的政治利益置換。

這個看似回饋公眾的公益舉措，其實是OpenAI為IPO順利落地、精準化解兩大生存危機的戰略佈局。

一是為了規避美國激進監管——當時有議員提案要徵收50%股票稅、強制國有化半數股權，這些提案一旦落地將徹底顛覆OpenAI的股權結構與獨立運營權。OpenAI主動讓渡5%可控股權，是用小額讓利對沖毀滅性的強制監管風險。

二是為萬億估值鋪政治安全墊。當下全球AI監管體系加速落地，美國算力出口限制、歐盟AI法案、各國數據合規新規，都對OpenAI的全球化擴張形成剛性約束。作為高度依賴全球市場的AI巨頭，監管的不確定性是其IPO估值的核心利空。

通過股權綁定，OpenAI將美國政府從「監管審查者」轉化為「利益共同體」，換取更寬鬆的合規空間、優先政策背書，既穩定了華爾街投資者的信心，也為後續全球業務擴張、算力佈局、行業資源傾斜鋪路。

這場百億級的利益交換，是典型的現實主義妥協。

短期來看，股權讓渡有效緩解了監管高壓，為IPO爭取了緩衝期；但長期隱患同樣存在，政府隱性持股將稀釋企業治理獨立性，未來技術迭代、業務擴張、海外佈局都將受到政策干預，同時也可能引發全球客戶對其「中立性」的質疑，為國際化業務埋下隱性壁壘。

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支撐OpenAI衝刺萬億估值的底氣，來自其三年逆天的商業增長神話：2023年全年營收20億美元，2024年攀升至60億美元，2025年年化營收突破200億美元，三年實現十倍增長。

截至2025年底，OpenAI全球周活用戶突破8億，覆蓋92%的財富500強企業，個人訂閲、API服務、企業級授權的三支柱變現模式成型，坐穩全球AI消費市場絕對龍頭。

但極致的增長背後，也有難以掩蓋的結構性短板。

一是業務高度單一化，公司超九成營收完全依賴GPT系列模型的技術延伸，缺乏多元化業務對沖風險，一旦技術優勢被趕超，營收增長邏輯將直接崩塌。

其次是盈利模式的不可持續性。OpenAI的增長始終無法擺脱「燒錢換規模」的陷阱，算力、研發、運維的鉅額成本持續吞噬營收，虧損率常年居高不下。

與行業對手相比，其市銷率溢價達到行業平均水平的8倍，遠超頭部科技企業3-5倍的合理區間，估值泡沫化嚴重。即便按照投行預測的2027年800億美元營收計算，萬億估值對應的市銷率仍高達12-15倍，遠超市場合理範疇。

此外，股權結構的隱性風險始終懸頂。微軟持有OpenAI約27%股份，是最大單一股東，同時手握核心技術知識產權的獨家許可權，有效期直至2032年。

對公開市場投資者而言，微軟的戰略利益與OpenAI的獨立上市訴求存在天然衝突，未來技術授權、商業決策、利益分配的潛在分歧，將長期制約其估值抬升。

該資料圖片顯示美國創新企業Anthropic的標誌，攝於2024年5月20日。（Reuters）

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過去兩年來，全球大模型行業徹底告別了OpenAI「一家獨大」的壟斷時代，變成了OpenAI、Anthropic、谷歌Gemini三足鼎立的格局，OpenAI的龍頭壁壘持續鬆動。

最致命的衝擊來自老對手Anthropic。它憑藉精準的企業級市場定位、憲法AI安全框架、超長上下文處理優勢，精準擊中OpenAI的核心短板。

目前Anthropic超八成收入都來自付費企業客戶，大客戶數量持續翻倍增長。

數據顯示，OpenAI在高價值企業級API市場的份額從2023年的50%暴跌至2025年的27%，而Anthropic同期從不足10%躍升至40%，成功登頂行業第一。更具殺傷力的是，Anthropic產品與OpenAI接口高度兼容，且定價低30%，讓大量企業客戶低成本完成遷移，能直接擊穿OpenAI的高溢價商業模式。

而谷歌依託龐大的生態體系，也完成了對OpenAI的全面圍堵。Gemini系列在邏輯推理、多模態交互、垂直場景落地等方面，已經實現對標甚至局部反超。

再加上Android、Workspace等十億級入口，谷歌把大模型深度嵌入終端和企業服務，從B端和垂直領域一點點蠶食OpenAI的地盤。

除此之外，中國開源大模型的崛起形成降維衝擊。憑藉極致的成本優勢和快速迭代，國產開源模型定價不到OpenAI的十分之一，在長尾市場和通用場景裏大肆替代，持續壓縮其盈利空間，打破了它技術溢價的底層邏輯。

如今的OpenAI，僅剩下品牌認知、微軟生態綁定、成熟變現體系三大護城河。

但這些優勢並不是鐵板一塊——品牌紅利會隨着行業成熟而消退，生態綁定受制於微軟的戰略，變現模式也正在被對手一一複製——曾經絕對領先的技術與市場壁壘，已然鬆動。

05、結語

對OpenAI而言，2026至2027年的IPO周期，是一場沒有退路的關鍵賭局。

在行業決戰的關鍵窗口期，它正在用所有籌碼，換取一年的戰略緩衝期，試圖拿到更好的估值溢價。

接下來，它能否用政策紅利補齊合規短板，用業績增長化解估值泡沫，用技術創新重塑競爭壁壘，不僅將定義自身的終極高度，更將決定全球AI行業下一階段的發展節奏與競爭格局。