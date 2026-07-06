企業動向｜新CEO明年3月就任　領展主席︰過渡期不算長

領展（0823）今（6日）早公布委任連成德﹙Neil Slater﹚為新任行政總裁。集團其後召開媒體交流會，由領展主席兼獨立非執董歐敦勤介紹今次的任命及回答媒體提問。



領展主席兼獨立非執董歐敦勤（領展圖片）

持續深化香港以及大灣區的發展

連成德明年3月方就任，距今仍有一段時間。歐敦勤則稱，宣布換人後的過渡期並不算長，而有關業務以及職位交接事宜方面，亦會如期進行，並不會因而延後。

歐敦勤又表示，在連成德就任前，公司將繼續推行現有策略，包括出售現有非核心資產外，以至適時回購股票，將現有資產績效最大化，為股東帶來適切的回報。

此外，歐敦勤重申，公司將會持續深化香港以及大灣區的發展，持續其核心優勢，積極管理香港、大灣區一線城市、新加坡以及澳洲的商場以及停車場的組合資產，以及將重新評估在港的零售業務，為求加強在港零售競爭力。

位於深圳的領展中心城（領展圖片）

委任連成德並非突然 歐敦勤：需要一個了解亞洲的人

談及為何選擇連成德任CEO，歐敦勤指出，作為領展的行政總裁，除了要對投資、零售以及地產產業具有相當深入的了解和經驗之外，亦要對亞洲的文化以及經濟環境十分熟悉。歐敦勤讚揚連成德具獨特優勢，描述他曾在亞洲生活以及工作過一段相當長的時間，並曾在香港、南韓、東京、新加坡和澳洲帶領團隊工作，因此他十分熟悉亞洲的經濟模式、價值、周期性等等經濟因素。

歐敦勤更讚揚連成德對於上任這個職位感到高興，認為除了要對這個行業以及大環境有相當的了解和經驗之外，對於這份工作具有熱情和積極性也十分重要。

他續稱，連成德是一個想當專注於工作的國際級人才，認為他能帶領公司帶來動力和市場競爭力。

薪酬具競爭力

至於薪酬制度方面，連成德基本年薪為900萬元，歐敦勤承認略低於上一任行政總裁，但仍具競爭力，並且強調連成德與其團隊的回報和股東的回報相輔相乘，「若股東獲得的回報越好，連成德及其他執行團隊的回報就會愈好。」

領展通告指，連成德基本薪金為每年900萬元，並符合資格參與領展的酌情短期獎勵計劃及長期獎勵計劃。另外，連成德將獲授2027年3月底止年度短期獎勵計劃下保證獎勵1,350萬元、一次性簽約獎金1,350萬元，以及價值2,400萬元的長期獎勵，以補償其因離開現任職位而放棄的薪酬及其他待遇。

據領展介紹，連成德在加入Redevco前，曾任Aberdeen Investments全球實質資產主管及全球房地產主管，領導歐洲其中一家規模最大的實質資產業務，此前他亦曾出任該公司日本業務的行政總裁兼代表董事，建立及拓展其投資管理業務。