加注快手旗下可靈AI之際　騰訊減持前者2.73億股　持股降至9.37%

撰文：黃捷
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快手(1024)公布，已獲悉騰訊(0700)透過場外大宗交易方式，向若干買方出售合共2.73億股公司B類股份。出售完成後，騰訊持股比例將由約15.68%下降至9.37%，並不再為公司主要股東。

而騰訊表示，其對集團長遠發展前景擁有信心，雙方亦會繼續維持共贏關係，包括延續雙方的戰略合作。

彭博: 每股價格區間為43.15元至44.53元

《彭博》稍早前引述交易條款顯示，騰訊(0700)全資子公司Tencent Mobility擬通過大宗交易出售快手(1024)約2.73億股，最多套現121.57億元。

報道稱，每股價格區間為43.15元至44.53元，較快手周一(6日)收市價46元折讓3.2%至6.2%；賣方設有90天鎖定期。

高盛和摩根士丹利負責安排此次交易。

數據顯示，騰訊在快手的持股比例已從2023年4月的19.02%逐步降至2025至2026年間的約15.6%至15.8%。

值得一提，快手近日公布旗下可靈AI重組及注資行動，獲注資最多204億人幣，騰訊、阿里 (9988)齊參與，公司估值突破千億。

2025年9月11日，騰訊的標誌在中國北京中國國際服務貿易博覽會（CIFTIS）展位展示。（Reuters）
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