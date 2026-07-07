財經視野｜無視官員出口術　對沖基金續沽日圓　淡倉增至13.8萬份

雖然日本官方不時作出「出口術」，希望支持日圓匯價，但是仍然無阻市場人士繼續看淡日圓前景。據《彭博》報道，對沖基金對日圓的看淡程度升至2007年以來最高，當時日圓匯率徘徊在近40年來最低水平附近。



報道引述美國商品期貨交易委員會（CFTC）周一（6日）公佈的數據顯示，截至6月30日，期權和期貨市場槓桿交易員將日圓空倉頭寸增至近13.8萬份合約，押注日圓將進一步貶值。

隨著美元兌日圓突破162關口，日圓跌至1986年以來最低水平，市場再次猜測日本政府何時會出手干預以支撐日圓匯率。

日圓兌1美元最新報162.13，每百日圓兌港元報4.83625。

2025年11月14日，美國華盛頓，聯儲局辦公大樓仍在進行裝修。（Reuters）

日美息差不利日圓表現

日本財務大臣片山皋月上周再次表示，她和其他官員可以隨時就外匯市場採取適當行動。今年4月28日至5月27日期間，日本當局曾投入創紀錄的11.73萬億日圓（約727億美元）干預匯市，以支撐日圓。

受日本與美國等其他國家之間利差持續擴大的拖累，日圓今年仍是主要貨幣中表現最差的幣種之一。

報道提及儘管日本央行6月初如期加息理論上有助於提振日圓，但隨後聯儲局主席沃什有關恢復物價穩定的承諾對匯市影響更大。

日官方前外匯掌舵人稱日圓被低估2成

另一方面，曾擔任日本財務省財務官、日本前外匯政策負責人的山崎達雄周一（6日）接受《彭博》訪問時表示，日圓應較當前水平升值至多20%（約130日圓兌1美元，即每百日圓兌港元約為6.03），並反駁了那些押注日圓可能進一步走弱的觀點。

山崎達雄表示：「這已不再是基本面問題，而是市場預期如何轉變的問題。但我們正在接近高潮。」他認為日圓當前被低估10%的估算可能偏於保守。

每百日圓6月24日跌至4.84港元水平，適逢暑假將近，在中環一間找換掂，有市民一早到來大手吸納，以港幣換日圓。（湯致遠攝）

向淡友表明勿因官方平靜態度而自滿

他進一步指出﹕「如果日圓升至130左右，我也不會感到意外。老實說，這就是我的看法。」與此同時，山崎達雄暗示市場不應將日本當局近期表面上的平靜誤解為自滿。他表示：「他們已經發出警告，任何仍持有日圓空倉頭寸的人都清楚，他們面臨被干預懲罰的風險——即被迫平倉。財務省已超越警告階段，當局已表明他們願意採取行動。」

日圓的下跌及日本當局相對溫和的反應，讓一些人猜測日圓可能還有進一步下跌的空間。Monex Group的專家總監Jesper Koll及Blue Edge Advisors的Calvin Yeoh認為，如果日本央行在收緊政策方面進一步慢半拍，該匯率來到200及以上也是可能的。

現任國際醫療福祉大學高級教授的山崎達雄認為，這種情況不會發生。他表示，日本央行可能會繼續升息，聯儲會再次升息的可能性仍在50%左右，因此日美利率差距進一步擴大還在未定之天。

雖然前財金官員認為日圓匯價被低估，但是高盛仍然看淡日圓前景。該行策略師在報告指出，除非美國經濟增長出現意料之外的負面衝擊，或者日本央行轉向更激進的政策緊縮，否則美元兌日圓將持續面臨上行壓力。

日本財相片山皋月2026年1月5日在東京出席新年活動（Reuters）

高盛認為，美國孳息率長期高企、經濟衰退風險低、財政擔憂揮之不去，以及日本央行加息步伐緩慢等宏觀經濟背景，都強烈表明日圓將繼續面臨貶值壓力。

降日圓兌美元預測前景

高盛將12個月美元兌日圓滙率預測從之前的155，上調至165；未來3個月和6個月目標位分別為162和163；此前預測為160和158。