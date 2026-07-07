證監會︰擴大合資格抵押品固定收益工具　料年內推出

中國人民銀行宣布，中國外匯交易中心（CFETS）將與香港交易所共同開發新的電子固定收益及貨幣交易平台。新平台將不會取代現有平台，而是為市場提供新的選擇，從而鞏固香港作為連接在岸與離岸市場橋樑的角色，尤其是在離岸人民幣固定收益產品的交易、流動性管理及風險管理方面，提供更具差異化的服務。



將與人行及金管局等推動新平台推出

證監會行政總裁梁鳳儀表示，為提升二級市場流動性，有需要進一步發展香港的回購市場，並透過中央對手方引入回購清算，這些將成為一個強韌和穩健的 FIC 生態系統的組成部分。她指出，將於人行、金管局及港交所一起合作推動相關平台建立。

人行第二項措施是擴大結算所可接納作為合資格抵押品的固定收益工具。她指出，這項新措施將透過提升人民幣資產的應用場景，進一步增強其吸引力，望相關措施今年內推出。證監會亦一直與香港交易所緊密合作，以促進交叉抵押安排，並積極研究在香港交易所旗下各結算所之間推行跨市場保證金安排的可行性。此舉可在不增加對香港交易所風險敞口的情況下，大幅提升資本效率。她希望該措施在年底內推出。

優化互換通望第四季推出

人行今天還表示將會優化互換通，證監會現正與人民銀行商討新增銀銀間 7天期存款機構回購定盤利率（FDR007）作為互換通參考利率之一。梁鳳儀認為，這是朝着為市場參與者引入更多對沖工具邁出的又一步，有助其更好管理人民幣計價持倉的利率風險；她並預期兩地結算所將於今年第四季共同推出相關新合約。

至於五年期離岸人民幣國債期貨合約，香港交易所將於 8月3日正式推出，作為透明及標準化的對沖工具。此外，證監會將繼續支持香港交易所推出更多期貨產品，包括人民幣兌其他貨幣的外匯期貨，以及人民幣計價黃金期貨。