國潮IP冒起　機構辦《西遊記》Cosplay活動　啟年輕人創意｜ESG

近年以國潮為代表的IP（知識產權）經濟逐漸受到重視，潛藏不少商場。有機構也透過課程及比賽，培養學員的個人興趣轉化為實戰的文創新思維與「雙創」（創新、創業）實力。



由中港新世代基金會﹙下稱「基金會」﹚主辦、大灣區共同家園青年公益基金全力資助的「玩轉西遊—Cosplay 妝髮培訓班」結業大典暨「西遊大滙演」，日前假會展「第32屆香港國際教育及職業展」舞台上隆重登場。

一眾學員親身穿上自己一手包辦設計及製作的Cosplay《西遊記》角色登舞台上演了一場將經典文學與現代時尚交融的高水準國潮 Catwalk 盛會，充分綻放屬於香港新世代的文化自信與青春光芒 。

學生激活《西遊記》IP

基金會稱，在結業大滙演上，43 位來自不同學校的中學生學員打破了傳統興趣班只著重單一技能的框架，交出一份亮眼的文創成績單 。學員們由零起步，成功將中國經典神魔小說《西遊記》中的蜘蛛精、白骨精、金角大王、銀角大王、女兒國國王及玉面狐狸等經典與自創角色實體化 。他們不僅在香港親手操刀特效化妝、古裝頭飾及道具加工，更親自穿上這套具創意的嶄新時尚服裝登上大型專業舞台，以洗練的走秀技巧向現場觀眾展示國潮 IP 的獨特魅力，贏得全場熱烈掌聲 。

莊家彬︰數字經濟浪潮中 找上流階梯

大灣區共同家園青年公益基金副主席莊家彬議員於會上致辭時表示，基金自 2019 年成立以來，一直秉持「助青年 創明天」的使命，透過「築願計劃」資助各機構籌辦協助青年掌握一技之長的項目 。他指出，是次計劃開創了「港穗雙地實體教學」的孵化模式，成功將學員的個人興趣轉化為實戰的文創新思維與「雙創」（創新創業）實力 。他期望透過這樣的跨境交流往來，讓香港青年在深入了解國情的同時，增強對國家民族的認同，並在未來大灣區乃至全國的數字經濟浪潮中找到向上流動的階梯 。

中港新世代基金會會長李慧芬。

中港新世代基金會會長李慧芬於致辭中則強調，基金會過去透過舉辦六屆中學生時裝設計比賽及漢服課程，一直深信「只有無可替代的創意，才不會被 AI 取代」，這亦是堅持主辦這次特訓班的核心教育價值 。她非常欣然看見這群中學生由最初的零基礎，到如今能夠親手將《西遊記》這一經典國潮 IP 實體化並登上舞台，這是香港新世代向大眾綻放文化自信與創意的最佳證明 。

廠商會展覽服務有限公司主席施榮恆亦蒞臨發表主禮致辭時強調，「玩轉西遊」並不止於一場表演，而是為青年提供了沉浸式體驗中華文化的優質學習平台 。學員在塑造角色、設計造型的過程中，不單加深了對中國經典故事和文化內涵的認識，亦接觸到知識產權、IP 維護和文化營銷等現代商業概念，成功培養實用能力並拓闊視野 。青年人今天展現的這股活力，正呼應了近年席捲全球的「國潮」文化，將深厚的中華文化底蘊、時代精神與創新思維完美融合，轉化為富有當代特色的文化表達 。

基金會補充，該計劃的核心理念旨在引領年輕一代「立足香港，放眼中華」，透過多元培訓加強香港青年與內地及國際青年的交流往來，為文創產業發掘更多優秀的人才 。特訓期間，大會全面構築了跨學科的文創教育體系，多位跨界導師從專業工具角度給出「增值」方案，包括資深IP法律專家周紹榮律師講解國潮 IP 創造與 Cosplay 法律版權知識，深化學員的商業與品牌維護意識 。