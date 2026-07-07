港離岸人民幣市場再添動能　五項措施深化流動性與國際化佈局

金管局副總裁陳維民、助理總裁（外事）何漢傑，以及證監會市場監察部執行董事梁仲賢、中介機構部執行董事葉志衡，今日（7日）主持技術簡報會，闡述新一輪支持香港固定收益及貨幣市場、離岸人民幣市場發展的措施，並回應記者提問。

就推進離岸人民幣市場建設，共有如下五項具體措施。另外，會上亦公佈一項國際合作突破——葉志衡表示，香港與印尼央行已正式簽署合作備忘錄，確認在印尼落地人民幣及印尼盾雙邊貨幣交易框架，目標於今年年底完成首宗交易，為區內貨幣合作立下重要里程碑。

措施一、巨額注資人民幣資金安排 滿足市場殷切需求

金管局將人民幣業務資金安排總額度，由現行2,000億元人民幣大幅提升至5,000億元人民幣，並新增三個較長期限選項——九個月、兩年及三年，以配合機構中長期資金部署。陳維民透露，自今年2月初額度增至2,000億元後，九成額度於短時間內迅速獲分配，反映市場對人民幣資金的強勁需求，故決定於本月10日正式將額度上調至5,000億元。他強調，金管局會持續監察額度使用情況，不排除未來進一步加碼，目標是支持實體經濟更廣泛使用人民幣，並將離岸人民幣資金輻射至全球層面。

措施二、增設七天流動資金投票機制 強化短端利率管理

為應對銀行體系對人民幣短期資金的靈活需求，金管局將推出七天離岸人民幣流動資金投票機制，讓參與機構能以更便捷方式獲取短期融通資金，有助穩定離岸人民幣隔夜及短天期利率波動，提升市場整體運作效率。

措施三、研究發行離岸人民幣短期債務工具 豐富貨幣市場產品

金管局同步啟動研究發行離岸人民幣短期債務工具，例如央行票據等產品，旨在為銀行及金融機構提供更多元的流動性管理工具，填補現時離岸人民幣短期定息產品的空白，進一步完善收益率曲線。

就推進離岸人民幣市場建設，本港共推五項具體措施。﹙路透社﹚

措施四、確立人民幣－印尼盾雙邊交易框架 開拓區域合作新局

金管局、印尼央行及中國人民銀行已簽署《合作備忘錄》，正式確立離岸人民幣與印尼盾的雙邊貨幣交易框架，推動兩幣在跨境貿易與投資中更高效使用。陳維民指出，印尼是中國最大貿易夥伴之一，亦是東盟最大經濟體，雙方經貿往來密切。此框架不僅能促進區域內本幣使用，更突顯香港作為離岸人民幣樞紐的獨特優勢——透過香港的支付結算基建，為中國與東盟企業提供低成本、低匯率風險的兌換及結算方案。

措施五、分享業界良好做法 推動人民幣國際化由下而上

金管局總結多家銀行的成功案例，歸納出六項良好做法，與業界分享如何有效支援企業客戶在海外業務中使用人民幣，涵蓋跨境投融資、供應鏈結算、貿易支付等商業場景。陳維民表示，金管局鼓勵業界積極採用這些做法，若反應理想，將進一步將相關政策拓展至東盟、中東及中亞等新興市場，以實體需求帶動人民幣國際化進程，由「政策推動」走向「市場驅動」。