恒隆多年後再出手購壽臣山地　陳啟宗﹕滿街鮮血時　公司才會入市

撰文： 許世豪 最後更新日期： 2021-03-24 19:44

恒隆集團（0010）及恒隆地產（0101）董事長陳啟宗，於年報中撰寫逾萬字的「致股東函」，文中談及香港前景、新冠疫情及中美關係等。

他表示，近年對香港經濟的悲觀看法，認為2019年的社會動盪「從根本上改變了我們的未來。在不同程度上我們已冒犯了至少90%的內地民眾。」但認為，大多數人可能不喜歡現屆香港政府，因為其施政無能，很不幸這種敵意被轉移到中央政府身上，「這意味着，只要北京今後不會愚昧地支持無能的領導者，那在一定程度仍能挽回香港人的心。」

「滿街鮮血時，恒隆才會入市」

他亦在信中回應去年以25.66億元投得美領館的壽臣山地，他表示，於香港眾多物業之中僅對豪宅有興趣，因邊際利潤率甚高，又適逢市場氣氛相當低迷，「本人一直告訴投資者，只有當滿街鮮血時，恒隆才會入市。」

他透露是次「似乎有四位」競標者，中標後其中一位競標者有意成為合資夥伴卻遭拒，當交易受外交問題無法按原定時間完成時，他堅信沒有原因會導致交易不能完成，若物色到其他優質且價格同樣吸引的地塊， 將會毫不猶豫再度出擊，惟在港投資豪宅外的可能性極微，亦會考慮出售部分投資物業。

陳啟宗預期，未來10至20年，內地應會是業務中維持相對穩健並平穩增長的市場。（資料圖片）

內地市場成2020年代的「收成期」

他於信中表示，內地經濟發展快速，頂級時裝品牌的顧客群，可能是世界上任何國家中最龐大的一群，來年是集團進軍內地市場的第30個年頭，相信以旗下的的購物商場組合，信未來最少10至20年，內地應會是業務中維持相對穩健並平穩增長的市場。

不過，他預期，香港的業務會拖累集團整體表現，「更糟的是，這不是我們能補救的」他指，香港的經濟「已遭反政府的政客破壞。坦白說，本人懷疑大部分香港市民仍未意識到這個事實，這其實在世界各地很常見，大多數人只有在事情已壞至無可挽救時才會醒覺。」

他又認為，香港正經歷「台灣化」，任何對香港經濟有利的轉向，都必須北京擔當重要角色，「但他們會嗎？這主要取決於香港人。如果我們在政治上仍是北京眼中的一根刺，那他們為何要急於伸出援手？」

陳啟宗指出，香港無休止的政治爭拗導致經濟萎靡不振，商業城市變成了政治叢林。（資料圖片）

國安法是拯救香港的必要手段

他認為，香港「無休止的政治爭拗導致經濟萎靡不振，商業城市變成了政治叢林。」面對2019年的「香港騷亂」、新冠疫情及中美關係轉差，都令香港經濟前景黯淡，《港區國安法》是拯救香港的必要手段，即使目前為止社會得以回復安寧，香港經濟也元氣大傷。縱然疫情過去，每年近5,000萬的內地訪港旅客短期內也不會再來港，「內地人對香港的觀感也已由欣賞轉為不屑，甚至厭惡。那他們為何要來呢！？這需要些時間才會有大量內地旅客再次訪港。」

至於疫情，他認為隨著各地印鈔支撐經濟，長遠的通脹壓力被擱置，惟資產價格上漲卻是立竿見影，包括金價及各地股市，「跌市的條件正在醞釀，情況或許與2008年相若。如果湊巧碰上另一個全球公共衞生恐慌或重大的地緣政治危機，後果將會不堪設想。」