危疾定義標準化 複製保泰人壽成功路 保險業回歸「看得懂的承諾」

買保險本求安心，但不少市民往往在病榻中、索償時，才赫然發現保單上的「中風」或「癌症」定義，與醫學常識及自身理解存在巨大落差，最終引致索償無門，甚至要與保險公司對簿公堂。這種一次又一次發生的案例，長期消磨公眾對保險業的信任。



為打破僵局，保險業界將於今年 9 月推出《危疾定義標準化最佳行業準則》。這項新政不僅是技術上的微調，更是繼自願醫保（VHIS）後，行業重構公眾信任的關鍵一步。在人口老化、公營醫療系統持續受壓的當下，保險產品唯有走向透明化與標準化，告別「陷阱」，才能真正成為市民對抗大病的堅實後盾。



近年電視及社交平台上，關於保險爭議的投訴屢見不鮮。不少投保人患病後滿以為能獲得賠償以渡難關，卻在索償時被保單條款淋了一頭冷水。這類爭議的根源，在於同一個疾病在不同保單下，可以有截然不同的定義與賠償門檻。以常見的「中風」為例，部分保單嚴苛地要求受保人必須出現指定程度的「永久性神經功能缺損」方可獲賠；另一些保單則在病徵持續時間或醫學證據上設有不同關卡。

對於缺乏醫學及法律背景的一般消費者而言，這些艱澀難懂的條文如同「火星文」，投保時根本無從逐項比較。這種「認知落差」，往往要在索償的關鍵時刻才被揭露，令投保更似變成一場賭博。

為了收窄這一灰色地帶，業界將於今年 9 月 1 日起實施《危疾定義標準化最佳行業準則》。新準則為 21 項常見危疾及早期病況（包括重大癌症、嚴重心臟病發作、永久性神經功能缺損的中風等）提供劃一的中英文定義，預計能覆蓋本地近九成的危疾索償個案。參與的保險公司日後推出新產品時，必須採用這套統一標準。意味著消費者日後可以用「同一把尺」比較不同產品，因定義分歧而引發的索償爭議有望大幅減少。

據醫務衞生局最新數據，目前全港總住院日次中有高達逾91% 是由公營醫院承擔。（資料圖片）

借鑑自願醫保 標準化如何換取市場信任？

以標準化和透明化重建市場信心，香港保險業其實早有成功先例。自願醫保計劃（VHIS）的普及，正是最佳的教科書。

要理解 VHIS 的價值，必須先看香港醫療體系正承受的極端壓力。根據醫務衞生局最新的醫療衞生總開支帳目，在 2023/24 年度，香港私人與公共醫療開支雖呈「五五之比」（公共醫療佔 51.8%，私人醫療佔 48.2%）；然而在實際使用量上，全港總住院日次中有高達 91.7% 是由公營醫院承擔。

私家醫院動輒數十萬元的醫療費令中產家庭望而卻步。若無保險分擔，市民根本無法考慮私營醫療，結果導致公立醫院長期超載。而VHIS 的出現，正是透過規範化、高透明度的保險條文，令保障內容清晰，消費者能輕易與其他同類產品作出比較。

成效最終反映在市場數據。截至 2024 年底，自願醫保保單已突破 142.8 萬張，佔個人住院保費市場約三分之一；而醫療保險佔私人醫療支出的比例亦由十年前的 33.4% 上升至 44.8%。證明只要產品足夠透明，市民是願意買、也敢於信任的。

Bowtie日前公布年度經常性收入（ARR）突破 1 億美元，成功晉身創投界的「半人馬」企業。（資料圖片）

從虛擬保險崛起 看「簡單透明」的商業可行性

行業邁向透明化不代表解決問題，市場需要更多案例來證明這類清晰直接、去繁從簡的保險產品不僅能贏得口碑，更是可持續發展的行業。近年本地虛擬保險公司保泰人壽（Bowtie）的表現便極具參考價值。公司近日公布年度經常性收入（ARR）突破 1 億美元，晉身創投界的「半人馬」（Centaur）企業。

與大眾熟知的「獨角獸」（Unicorn）不同，「半人馬」指標衡量的是真實、持續的客戶付費意願。對保險業而言尤為關鍵。保險是動輒數十年、甚至一輩子的長期賠付承諾。消費者願意年復一年地續保，反映是對品牌的信任。

數據顯示，Bowtie 目前擁有逾 15 萬客戶，整體客戶留存率超過 93%，當中自願醫保相關收入更按年增長逾四成。這份成績表反映市民並非抗拒保險，他們抗拒的只是「買得不明白」。

透明化是保險業的根本改革

危疾定義標準化，危疾定義標準化不是終點，而是香港保險市場走向成熟、重建長遠互信的全新起點。在人口老化加速、公營醫療壓力近乎「爆煲」的時代，保險不應只定位為「金融工具」，而應與公共醫療互補，成為本港社會保障體系的重要支柱。