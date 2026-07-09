企業出海新常態｜風險管理同步升級　AWM 構建全方位防禦體系

在全球經濟格局的演變下，中國企業正迎來前所未有的企業出海新常態。根據最新數據，2024年中國對外直接投資流量高達1,922億美元，按年增長8.4%，金額僅次於2016年歷史峰值，位居全球前三，佔全球份額提升至11.9%。這一數據背後，反映的是國內市場競爭白熱化、流量成本攀升及利潤空間不斷壓縮的現實。在內地，技術、效率和供應鏈優勢的溢價能力有所減弱，企業逐步從「中國製造」轉向「中國品牌」，並嘗試構建全球供應鏈網絡以分散地緣政治風險。在這樣的背景下，企業出海已由過去尋求增長的「可選項」，轉變為許多企業生存與發展的「必選項」。不過，企業出海的征途並非坦途，機遇與風險並存，企業權益的保護需依賴專業的保障服務。



香港成為企業出海首選樞紐

香港常被視為內地企業出海的首選樞紐之一。香港具備「背靠祖國、聯通世界」的特殊地位，既能理解內地的產業、文化與政策，又能融入全球商業體系，發揮橋梁作用。香港的優勢體現在多個方面。在人才方面，香港匯聚了精通中西方文化、具備國際視野的專業人才，能在商業慣例、財會規則及公司運營上與國際標準對接。在稅務制度上，香港奉行地域來源徵稅原則，利得稅率為8.25%至16.5%，有助降低企業稅務成本。

此外，香港擁有獨立的普通法體系，與國際商業法律接軌，爭端解決機制相對透明，商業合同受法律保護，為企業出海提供較高的法律確定性。特區政府亦提供實質支持，如「創新及科技基金」已資助超過8萬個項目，資助總額逾543億港元，為技術性企業從初創到擴張提供資金支持。

企業出海面臨多重風險

企業在海外運作時面臨的風險多維且複雜，包括法律與合規風險、物流供應鏈中的貨物損毀或遺失、人員安全與職業風險、信用交易風險，以及網絡安全與數據隱私問題。這些風險共同構成企業出海的挑戰。

若缺乏有效的風險管控機制，一次貨物損失或數據洩漏事件，可能對企業的財務狀況和全球聲譽造成重大影響。因此，建立覆蓋企業出海全流程的保障服務，以降低營運過程中的財產損失與法律賠償風險，成為企業穩固海外基礎的常見做法。

不同行業風險重點各異

不同行業在企業出海實踐中面臨的風險重點各有不同，保障方案需具備針對性。航運企業方面，以從事區域原材料運輸的航運商為例，其核心風險在於海上災難。透過「船身與責任保險」，企業可保障船舶因碰撞、火災造成的損失及對第三方的賠償責任；「貨物運輸保險」則確保承運貨物在遭遇自然災害或偷竊時獲得賠償。

跨境電商方面，有企業將家居電子產品銷往歐美，除面臨倉儲火災或運輸損毀風險外，亦需應對嚴格監管要求。部分平台要求企業出海必須具備「產品責任保險」，以應對產品缺陷導致消費者人身傷害時產生的法律賠償及抗辯費用。

金融科技領域，提供電子支付服務的公司面臨數據安全與監管挑戰。透過「網絡安全保險」，公司可涵蓋數據洩漏引發的監管罰款及業務中斷損失；「董事與高級職員責任保險」則有可能因履行其職責及處理公司事務時的錯漏而面臨股東或監管機構調查時，又或提出索償從而提供法律抗辯費用支持。

AWM全方位出海風險規劃

在企業出海需求推動下，保險服務正逐漸從傳統「事後補償」轉向前端風險規劃與長期管理。理德財富管理有限公司（AWM）與超過70家保險公司合作，服務超過10萬名客戶，其中境外客戶佔比約86%，展現了其深耕企業出海市場的實力。為確保營運的合規性與穩健性，AWM的聘用了四大之一的會計師事務所進行審計與監督。

AWM透過五大專業核心為企業構建企業出海全方位立體化防禦體系。在跨境需求洞察與風險評估方面，AWM結合大量過往案例數據庫，分析不同產業的企業出海風險，透過多維度評估將風險防範嵌入企業的系統框架中。在專屬方案策劃與整合設計上，AWM根據企業的戰略定位主動規劃風險，協同香港的保險資源，量身定制保障方案，實現從「被動投保」到「主動規劃」的轉變。

在兩地合規與投保環節，AWM專業解讀兩地監管條文，將其轉化為清晰的合規標準，確保從投保、跨境支付到理賠的每一個環節都符合法律要求，並提供兩地協調服務以節省企業成本。理賠協調特別通道方面，AWM設有專業快速響應團隊，憑藉對中港兩地規則與文化的深刻理解，破除企業出海跨境理賠壁壘，並從客戶立場出發爭取理賠結果最優化。

作為長期戰略風險管理顧問，AWM追求前瞻性與可持續的合作模式，透過將風險管理關口前移，化「被動防禦」為「主動設防」，持續增強企業自身的風險抵禦能力，支持企業的企業出海長遠發展與持續擴張。

AWM同時積極推動科技賦能企業出海風險管理。公司自研AI模型「智慧大腦」，結合數據庫對客戶進行智能分析與風險預測；並透過「智能平台」線上客服與技術優化流程，大幅提升服務響應速度。這種將傳統諮詢服務升級為智能化、可量化的解決方案，正重新 define企業出海跨境風險管控的效率。

風險管理成企業出海關鍵

在全球市場不確定性增加的情況下，企業出海能否將機遇轉化為長遠優勢，取決於風險管理能力。通過「診斷、規劃、實施、護航」的服務流程，保險機構可協助企業調整保障方案，使其與企業出海戰略配合。對於正處於國際化征途的企業，可以聯絡AWM專業團隊獲取量身定制的保障方案，不僅是為了防範當下的風險，更是為了確保全球業務在未來能夠持續盈利、穩健發展。

了解更多：https://www.awm.com.hk/

（資料及圖片由客戶提供）