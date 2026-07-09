AI泡沫論｜投資回報歷來最佳！　貝恩資本已清倉日本晶片商鎧俠

記憶體晶片生產企業獲得市場人士高度關注，其中日本企業鎧俠於年內累升近6倍，更一度成為當地市值最大企業。《彭博》報道，貝恩資本已沽清所有對鎧俠持股。



貝恩的管理合夥人David Gross在接受《彭博電視台》訪問時表示﹕「我們不再持有任何鎧俠股份」。得益於全球人工智能投資熱潮，鎧俠股價自其上市以來上漲了超過4000%，使得這家晶片製造商成為日本市值最高的公司之一，貝恩也獲得了創紀錄的回報。

KIOXIA鎧俠旗下產品。

David Gross又表示﹕「這對所有相關利益方來說都非常成功」。

報道提及在貝恩資本清倉前，其截至6月中旬的持股比例已從去年12月的約44%降至約14%。它的退出也正值市場對人工智能相關天價估值疑慮升溫之際。全球半導體股今年一度創下新高，但隨後因市場擔憂競爭加劇、產能可能過剩以及數千億美元投資的回報前景而陷入動盪。

故事從8年牽頭購入東芝內存業務說起

2018年，一個由貝恩資本牽頭、成員還有SK海力士的財團斥資180億美元左右，買下了這項從東芝剝離出來的內存業務。之後幾年，鎧俠經歷了內存行業最低迷的時期之一。但自2024年上市以來，由於AI內存晶片需求激增，鎧俠股價一路飆升，在MSCI已開發市場指數中漲幅居前。

股價較高位累跌逾3成

報道指出，鎧俠股價已較6月頂點下跌約33%，但該公司東山再起的故事，很可能仍將是私募股權投資史上最成功的案例之一。

早前鎧俠宣布，計劃在明年第二季於美國發行ADR。