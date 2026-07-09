產學研｜理大夥豪雅推新一代近視控制鏡片　受眾年齡擴至4歲

本港「四眼」兒童愈來愈多，潛在不少「剛需」。香港理工大學（理大）眼科視光學院與日資HOYA Vision Care（豪雅光學）今日（9日）舉行記者會，宣布推出採用「三重增強設計」（D.I.M.S. TED）的新一代近視控制鏡片「MiYOSMART iQ」，將受眾年齡擴大至4歲兒童，為近視防控樹立新里程碑。會上更邀請兩名使用該產品的兒童分享使用產品後的意見。

左起︰理大眼科視光學院副教授謝欣然、理大高級副校長兼研究及創新領域教授趙汝恒、豪雅鏡片董事總經理關國強。﹙張偉賢攝﹚

逾十年產學合作 科研成果走向全球

理大高級副校長兼研究及創新領域教授趙汝恒表示，兩家機構自2012年起展開合作，成功將實驗室研究成果轉化為產業應用，達成雙贏。目前相關產品已遍布全球近50個國家及地區，累計銷量突破1,500萬片，足證合作成果卓越。

及早介入關鍵 臨床實證成效顯著

理大眼科視光學院副教授謝欣然指出，近視加深主因是眼軸過快增長，而兒童成長期間眼軸每年約增長0.4毫米。新一代D.I.M.S. TED鏡片經12個月臨床試驗，證實可將兒童近視控制在正常生理水平，約57%的兒童使用後近視並無加深。

根據在2026年視覺與眼科研究協會（ARVO）年會上公布的數據，4至12歲兒童佩戴該鏡片12個月後，近視度數平均無進展。其中7至12歲兒童更錄得平均近視度數回退，眼軸控制率高達94%，眼軸長度平均僅增長0.019毫米。研究更首次驗證D.I.M.S.技術對4歲早發性近視兒童同樣具防控效果。

謝欣然指出，研究更首次驗證D.I.M.S.技術對4歲早發性近視兒童同樣具防控效果。﹙張偉賢攝﹚

獲國際認可 納入法國瑞士醫保

豪雅鏡片董事總經理關國強表示，豪雅與理大合作研發出多項鏡片技術。目前MiYOSMART鏡片已獲法國及瑞士納入醫療保險計劃。法國自2025年7月起，為5至16歲患有高度近視（-6.00D或以上）或近視快速進展（每年增長0.50D或以上）的兒童提供報銷，預計超過51萬名兒童受惠。

定價以普及考量

定價方面，MiYOSMART iQ鏡片建議零售價為4,880港元一對，參與先導計劃則為3,880港元一對。關國強表示，公司曾考慮調整定價以利普及，但目前價格與全球市場相若，期望有需要人士能及早使用產品，守護眼睛健康。他表示，務求「將患者的眼精形狀由不健康的欖球狀，變成健康的氣球狀」。