永明金融委任兩名高層　林嘉言獲任命為香港行政總裁

撰文： 胡學能 最後更新日期： 2021-03-24 21:35

永明金融宣布委任顧樂年（Karim Gilani）為International Hubs總裁。International Hubs包括永明金融在香港、百慕達及新加坡三地業務，為客戶提供人壽、康健及財富方案。另外，香港永明金融人壽及康健產品總經理林嘉言獲任命為香港永明金融行政總裁，並向顧樂年匯報，該任命視乎監管機構批准。

顧樂年獲委任為International Hubs總裁。

林嘉言獲任命為香港永明金融行政總裁。

International Hubs包括永明金融在香港的人壽、康健和財富及退休金業務以及在香港、新加坡及百慕達的高淨值（High Net Worth）業務。2020年，該等業務總計全年基本淨收入按年增長19%，全年個人銷售則按年增長40%。

顧樂年目前為永明金融亞洲區首席財務總監及策略整合主管，負責監督及整合區域核心功能部門包括財務、風險、精算、產品、資產負債管理、法務、投資、併購及合規。

永明金融亞洲區總裁Léo Grépin表示，顧氏在亞洲市場有豐富經驗，是International Hubs總裁一職的理想人選，顧氏身為亞洲區首席財務總監，了解公司在區內的策略雄圖並具備強勁網絡，他對業務發展的深厚認識及在策略及財務方面的領導才幹，將有助公司繼續拓展香港的強積金、人壽及康健業務，以及推進大灣區的發展策略和壯大International Hubs業務，以期成為亞洲首屈一指的高淨值保險供應商。

顧於2015年出任永明金融亞洲區首席風險總監一職，2017年獲任命為首席財務總監。加入永明金融前，顧氏於亞洲及北美地區擔任不同職務，遍及風險、精算、產品、再保險及諮詢等多個範疇。他為北美精算師協會和加拿大精算協會的成員。

永明指，公司目前在亞洲區服務超過2,200萬名客戶，過往4年，亞洲區業務服務的新客戶達1,030萬名，基本淨收入的複合年增長率達8%。

亞洲區業務2020年全年基本收益為5.79億加元，較2019年升5%；在亞洲的財富及資產管理業務的資產管理規模達615億加元；理財顧問逾13.8萬名；僱員逾2.1萬名。