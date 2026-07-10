東亞削恒指目標至27100點　料下季迎階段性反彈　看好這幾個板塊

東亞銀行今日（10日）就「2026年下半年市場展望」舉行簡報會。該行指出，儘管面對美國加息預期升溫及內需疲弱等挑戰，港股在估值修復及政策憧憬下，第三季有望迎來階段性反彈。不過，該行下調恒指目標至27100點 ，看好AI算力、高端設備及金融等板塊。



東亞稱，恒指預測市盈率僅約10倍，估值具備吸引力。

恒指目標下調惟反彈可期

東亞銀行財富管理處首席投資策略師彭偉偉表示，該行已將2026年恒生指數目標由29000點下調至27100點。雖然下調目標，但該行認為市場悲觀情緒已大致反映，目前恒指預測市盈率僅約10倍，估值具備吸引力。

他又指，隨著美伊局勢緩和令油價回落，以及市場對美聯儲加息預期逐步消化，配合7月中央政治局會議可能釋出穩增長訊號，港股第三季具備階段性反彈條件。

投資主線：聚焦AI產業鏈及政策受惠股

在具體投資主題上，東亞銀行看好與人工智能及政策扶持相關的板塊。東亞銀行高級投資策略師陳偉聰表示，AI算力基建、網絡傳輸設備、高端工業設備及人形機械人主題將繼續受惠於全球資本開支擴張，來自海外的訂單飽滿為相關企業提供盈利能見度。

此外，受惠於內地「六張網」基建投資（包括算力網、新型電網等）的工業設備板塊，以及估值偏低且盈利能見度較高的內地券商及保險板塊，亦獲該行給予「看好」評級。

2026年1月12日，華盛頓特區的美聯儲大樓翻修工程仍在持續。（GettyImages）

美聯儲加息取態：一次性調整而非重啟緊縮週期

對於市場關注的息口走向，彭偉偉分析，儘管美聯儲6月議息會議轉鷹，點陣圖顯示年內有加息可能，但該行預期美聯儲下半年只會加息一次，幅度為25點子，屬一次性調整而非新一輪緊縮週期的開始。

他認為，美國經濟雖具韌性但存在K型分化，AI投資火熱與消費信心低迷並存，限制了美聯儲大幅加息的空間。

陳偉聰則指出，參考歷史數據，加息週期重啟初期或對股市造成短暫波動，但若10年期美債息率未進一步飆升，對美股及港股的衝擊相對可控。

全球資產配置：鎖定短中期債息 美元料維持強勢

外匯方面，投資策略師吳永強預期，在美國例外論及息差優勢下，美匯指數第三季走勢偏強，3個月內目標價看101，離岸人民幣則受惠於持續的貿易順差及結匯需求，表現相對穩健。

商品市場上，隨著霍爾木茲海峽緊張局勢緩和，地緣溢價消退，布蘭特原油中樞料回落至每桶75美元附近，黃金短期則受制於強美元及實際利率上升，年內目標下調至每盎司4,600美元，但去美元化趨勢及人行購金動作仍為中長期提供支撐。

東亞銀行強調，下半年投資者需保持靈活，緊貼地緣政局、央行政策及AI產業發展，在波動市況中把握結構性機遇。