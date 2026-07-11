財經視野｜戰投策略押注AI　3年勁賺2100億人幣　阿里全靠4個得！

7月9日凌晨，長鑫科技公布科創板IPO招股意向書，新股申購日期為7月16日。這家國產DRAM龍頭企業上市後，一批早期投資人將迎來收穫。



據公開報道，該公司持股比例最高的產業投資者為阿里巴巴（9988），其持有長鑫IPO前約5%的股份。

從結果看，這筆投資的精準度堪稱範本：阿里兩次投入本金約76億元（人民幣‧下同），根據券商對長鑫上市後估值區間的一致性預測推算，阿里所持股權對應估值約1,300億元或以上，保守估計，這筆投資的收益倍數或超過16倍。

阿里巴巴

預測阿里雲上季收入增45%

與此同時，阿里近期的AI佈局正密集釋放積極信號。7月8日，數家大行發布阿里4至6月季度業績前瞻顯示，阿里雲收入預計將加速至45%，大超市場預期的40%，當天阿里港股大漲超過12%。而投資長鑫是對外，雲業務增長是對內，兩件看上去獨立的事件，底層其實是一件事：

阿里巴巴All in AI的成果再上一個台階。

這一戰略的投入力度前所未有——阿里去年宣佈未來三年投入超3,800億元用於AI基礎設施建設。

今天重點關注阿里的對外AI投資。

阿里巴巴旗下「千問」AI APP。（環球網）

據公開訊息，阿里近三年重倉AI投資，累計投出約360億元，覆蓋晶片、大模型、AI應用、具身智能等AI產業鏈關鍵環節，至少投中了24個明星公司，有業內人士估計，阿里的這些股權投資目前浮盈或已超2,100億元。

科技投資的本質，是在共識形成前下注認知。3年賺近5倍，360億元投資換回2,100億元浮盈，阿里是如何做到的？

梳理相關資料可以發現，答案埋在阿里三年前的那次戰略轉向裏。2023年9月，阿里完成管理層更替，阿里最早的程序員、創始團隊成員吳泳銘出任集團CEO，他上任後提出「用戶為先、AI驅動」兩大戰略重心，阿里戰投的投資邏輯作出相應調整，展現出的投資風格可以總結為四個「得」：投得早，看得準，用得上，放得開。

阿里巴巴吳泳銘

01

投得早：在市場未形成共識時進場

任何一門投資生意，賺的都是「認知差」的錢，科技行業尤其如此。

阿里AI投資的首要秘訣，就是入場時點比市場共識早1到2年。

阿里投資晶片行業非常早。2021年12月，AI驅動的存儲景氣周期尚未啟動，市場對國產DRAM的爭議遠大於認可，阿里首次入股長鑫科技。等到2025年6月，阿里又大手筆加倉長鑫，將IPO前持股比例拉到約5%。累計投入約76億元，按照前文提及預測數據進行推算，預期收益倍數或超16倍。

阿里投資大模型賽道，同樣是「投得早」的典型。2023年國產大模型剛剛起步，ChatGPT發布不到半年，技術路線尚未收斂，商業化路徑無從談起。彼時大多數產業資本還在觀望，阿里卻已經一口氣鎖定智譜、MiniMax、月之暗面三個頭部的創業團隊。

收益立竿見影。2026年1月8日，智譜以「全球大模型第一股」身份登陸港交所，有投行人士推算，阿里的這筆投資收益倍數或高達70倍。僅隔一天，MiniMax也在港交所上市，阿里累計投入29億元，也換來約180億元的賬面回報。另一家國產頭部模型廠月之暗面尚未上市，但阿里2023到2026年累計投了7筆、總額超80億元，按最新一輪估值測算，業內估算阿里的投資浮盈已超400億元。

2024年，人形機器人概念還沒被二級市場充分定價，阿里啟動在具身智能賽道的系統性佈局，陸續投資逐際動力、星動紀元、宇樹科技、Sharpa等超過10家初創企業。短短一兩年後的今天，它們中的每一家都成了「獨角獸」。據公開報道，宇樹科技即將成為A股具身智能第一股，而Sharpa的靈巧手系統被英偉達選為全球機器人參考設計。

投得早贏在時點，但時點優勢會隨共識擴散而稀釋，而真正能夠構築護城河的，是阿里對賽道和團隊的精準判斷。

02

看得準：三大主賽道頭部公司無一踩空

投得早還不夠，還得看得準，AI風口同樣也會吹起了一堆「很快倒下」的公司。

阿里在晶片、模型和具身智能這三個關鍵賽道，都精準抓到了頭部公司，展現出了很強的判斷力。

晶片國產替代，投出供應鏈組合。

國產存儲巨頭長鑫科技錨定DRAM存儲，瀾起科技覆蓋內存接口和PCIe/CXLRetimer，這兩塊正是AI算力最缺、國產化空間最大的關鍵拼圖。此外，阿里還佈局翱捷、曦智、瀚博半導體、硅基流動等，順着供應鏈延伸至通信晶片、光計算、AI推理晶片和AIInfra，構成了完整的算力底座投資組合。

國內大模型Top3，無一漏網。

阿里在最早期就對智譜、MiniMax和月之暗面實現投資全覆蓋。今天回頭看，阿里在自身已經擁有領先大模型千問（Qwen）的情況下，還能作出這樣的投資決策，體現了AllinAI的決心。事實上，如今回過頭去看，各個模型各有定位、各有所長，證明了阿里當年的投資決策經得起時間的檢驗。

在多模態領域，阿里還着眼於視頻生成和世界模型。

視頻生成的商業化路徑清晰，而且可能具備世界模型的進化潛質，阿里在該領域進行了廣覆蓋的投資。愛詩科技用戶破億、ARR超4,000萬美元，可靈AI、生數科技、VAST都是這個賽道的前沿公司，分別鎖定視頻生成的不同技術分支和場景。

除此之外，阿里還全棧佈局了具身智能賽道。

逐際動力、星動紀元、宇樹科技、蘇度科技、原力靈機、自變量機器人、Sharpa……這些獨角獸公司貫穿人形本體、靈巧操作和具身大腦，構成了具身智能全棧。

一個很能說明阿里投資眼光的案例是Genspark。Genspark由前百度小度CEO景鯤、前百度集團智能助手首席架構師兼小度CTO朱凱華創辦，僅僅18個月就成長為獨角獸，是全球通用Agent賽道最早跑出商業化數據的頭部玩家之一。據一位接近阿里的產業人士透露，阿里9億元投資拿下該公司13%持股，按最新一輪投後估值推算，估計其浮盈已超14億元。

阿里巴巴

03

用得上：與被投標的之間互利共贏

投趨勢、投團隊、投稀缺，考驗的是產業資本對AI技術和落地場景的綜合理解能力。

財務投資和產業投資的分野，在於被投企業能否與投資方主業形成協同。阿里AI投資的優勢，是每一家被投公司幾乎都有機會成為阿里AI+雲業務的客戶和生態夥伴。

大模型公司的訓練和推理都需要算力，月之暗面今年上半年在阿里雲採購金額已超2億美元。一方是國內最大的AI服務商，另一方需要海量算力，雙方相互需要。智譜、月之暗面、MiniMax等公司的大模型還通過阿里雲百鍊平台對外提供模型服務，依託阿里的分發網絡觸達更多客戶。

具身智能賽道同樣如此。業內消息稱，阿里投資的具身智能公司在阿里雲的年化採購金額已超1億美元。股權投資對應賬面浮盈，雲業務採購則對應現金收入的支撐。在算力緊缺的背景下，不但阿里的投資賺了錢，被投公司也解了燃眉之急，雙方互利共贏。

此外，這種協同是雙向的。阿里自身龐大的算力基礎設施建設，同樣離不開存儲、高速互連等核心零部件。通過入股長鑫、瀾起等國產核心供應商，阿里既能防範地緣因素導致的斷供風險，又能降低採購成本，將產業投資的價值從「賬面浮盈」進一步延伸至「供應鏈安全」。

04

放得開：不強控、追求共贏

如果說，投資決策定義的是資本的眼光，那麼也有一個說法值得琢磨，那就是——投後相處定義資本的性格。前三條「得」說的是阿里投什麼、怎麼投，第四條指向的則是投了以後怎麼相處。對於長鑫這類眾星捧月的搶手標的而言，選擇權在它們手裏，它們憑什麼願意拿阿里的錢？

要知道，彼時在消費網路時代，阿里戰投的標籤是「強控」與「整合」——投資階段偏B輪以後，偏好成熟標的，控制權收購頻繁，產業整合意圖強烈。如今，阿里以前的打法在AI賽道已經不合時宜：一是AI創業公司多為技術團隊主導，控股整合會破壞創始人激勵；二是AI技術路徑快速迭代，整合意味着一榮俱榮、一損俱損的風險。

過去三年，阿里戰投的姿態很明顯地發生了變化：不強控、追求共贏。在單一標的持股通常不高，追求相互協同但不通過股權強制進行，而是通過佈局產業鏈上下游、算力需求這些天然紐帶而達成。

05

更強的活力，更多的可能性

對阿里巴巴自身而言，長鑫科技IPO只是一輪投資收穫周期的起點。梳理統計24家阿里公開投資的明星AI標的，目前已完成上市的有智譜、MiniMax、瀾起科技、翱捷科技、曦智科技，即將登陸資本市場的有長鑫科技、宇樹科技，瀚博半導體、硅基流動等企業也已推進至IPO階段。

將視角拉遠，阿里的AI投資路徑也將與全球科技巨頭的佈局形成呼應。

眾所周知，Google通過GradientVentures持續加碼AI初創企業，微軟以下注OpenAI為支點撬動整個AI生態，兩者的共同點在於：既做技術自研，又做生態投資，用資本加速能力閉環。而阿里的路徑與之有着異曲同工之妙——自身有千問大模型和阿里雲算力底座，對外則通過股權投資編織從晶片到應用的全產業鏈網絡。不同的是，阿里面對的是一個正經歷國產替代浪潮的本土市場，其投資兼具商業回報與供應鏈安全的雙重意義。

對中國AI產業而言，阿里投資的範本意義或顯得更為深遠。當一家產業資本願意在市場共識形成前進場，果斷為擁有紮實技術背景和前沿創新能力的年輕團隊提供支持，它激發的是整個創業生態的活力。同時，阿里也很好地踐行了一個難而正確的理念：產業資本的最高價值，是做創新生態的土壤而非收割機。

回頭看，2,100億的賬面投資浮盈，不過是阿里這場AI長周期佈局的階段性註腳。隨着長鑫、宇樹、瀚博、硅基流動等標的未來相繼登陸資本市場，阿里的AI投資版圖才剛開始徐徐展開。

這套「投早投小投前沿」的獨特範式，能持續為中國AI生態注入長期創新動力，這一點才是我們更為看重的——其未來撬動的技術外溢、產業鏈協同與生態乘數效應，終將在全球AI產業的新競合浪潮中，孕育出遠超當下預期的無限可能性。