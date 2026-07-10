方德證券上環旗艦店開幕　開拓AI及O2O券商新模式

香港零售券商服務正加速走向線上線下融合。新一代AI驅動型互聯網券商方德證券宣佈，旗下位於上環德輔道中188號金龍中心的香港旗艦店於今年7月10日正式啟用。該店為方德證券目前在港最大規模的線下投入，旨在將數位交易、AI投資工具與實體顧問服務整合，為投資者提供更完整的O2O（Online to Offline，線上到線下）投資服務體驗。



AI投資終端亮相 提升個人化投研支援

方德證券7月10日上午於金龍中心地面大廳舉行剪綵儀式，正式為旗艦店揭幕。

方德證券10日上午於金龍中心地面大廳舉行剪綵儀式，正式為旗艦店揭幕。發言人表示，旗艦店將數位平台、AI智能工具與實體諮詢服務整合，讓本地投資者可在同一場域內獲取市場資訊、投資工具及專業顧問支援。

方德證券正式發佈AI股票機，內置八大AI輔助功能協助投資者提升分析效率及決策質素。

方德證券會上公開全新AI智慧投資終端功能，涵蓋持倉診斷、智能選股及個性化資訊推送。系統可根據投資者的持倉結構等資料，提供相應的內容匹配與策略參考，以提升資訊篩選與投資決策效率。

在軟件功能之外，全新發布的「方德AI股票機」則作為上述能力的硬件載體，透過「行情—分析—決策—交易」全鏈路AI驅動，為進階投資者提供更聚焦投研分析與交易決策的專業工具。

方德證券於上環金龍中心旗艦店舉行開幕儀式。

方德證券於旗艦店開幕當日舉行四芒星啟動儀式。

除展示產品與工具外，活動期間大會亦以「私人財富管理與大眾零售券商服務的未來」為題舉行圓桌論壇，邀請多位業內專家探討投資者如何在遠程交易之外，透過實體諮詢、專業交流與顧問支援，獲得更完整的投資服務體驗。

O2O服務模式落地 結合線上效率與線下專業顧問諮詢

上述產品與活動安排，進一步呈現方德證券對O2O服務模式的布局。相較於傳統券商較高的服務門檻，以及上一代網上券商偏向「純自助式」、缺少個性化的服務模式，方德證券發言人表示，投資者除可使用數位化平台與工具，亦可在旗艦店內獲取持牌專業顧問的一對一專業諮詢，形成線上效率與線下顧問服務並行的服務模式。

在此基礎上，發言人指出，隨着金融市場進入高頻交易與機構主導的複雜周期，散戶投資者對資訊整合、市場判讀及專業支援的需求持續提升。作為具備持牌資質與監管架構的金融機構，公司將自身定位為「新一代互聯網券商」（The Next-Generation Internet Brokerage），並聚焦三大核心能力：

• 專業顧問：配備持牌專業投資顧問團隊，並以AI系統處理標準化資訊整合，讓專業顧問可將更多精力投入資產配置討論及深度諮詢服務；投資者可於旗艦店與駐場專業顧問面對面交流，線上亦可獲得顧問跟進。

• AI智投：構建涵蓋AI持倉診斷、智能選股及個性化資訊推送的系統，根據不同投資者需求提供相應策略參考。

• 深度投研：建立自主研究團隊，產出原創投研內容，並透過AI工具提升內容觸達效率，使零售投資者可更便捷地接觸研究資訊。

深化香港布局 以線下投入與品牌合作鞏固長線信心

由服務模式延伸至市場布局，發言人表示，方德證券對香港市場的重視，不僅體現在旗艦店開幕及產品與服務升級，亦體現在持續的本地投入。公司透過實體據點、線下品牌曝光及跨界合作，推進其在香港市場的長期布局。

在具體市場推廣方面，方德證券於香港地鐵、巴士及戶外大屏等高流量場景投放品牌廣告，以提升本地市場的品牌可見度與認知度；同時成為香港Now/Viu TV世界足球盛事戰略合作夥伴，透過國際體育IP合作擴大品牌觸達。

綜合上述服務升級與市場投入，發言人表示，相關舉措反映方德證券並非短期試探香港市場，而是以長期布局方式深耕本地金融服務生態，並顯示其對香港作為國際金融中心及區域資本市場樞紐的持續信心。

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（資料及相片由客戶提供）