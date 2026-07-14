「職將啟航IGNITE18」凝聚60企業機構　打造職涯規劃新生態

【香港，2026年7月13日】 隨着人工智能、商業轉型以及新興產業重塑職場，協助青年人裝備自己、迎接未來的需要愈見迫切。



民政及青年事務局局長麥美娟女士, SBS, JP 、明日領菁基金會創辦人鄭余雅頴太平紳士及創始董事張競詩女士，與參與學生、共創明「Teen」學員及青年合照。

為協助銜接學校教育與未來職涯就緒能力，明日領菁基金會率先推出全新的職涯及生涯規劃項目「職將啟航IGNITE18」，旨在啟發及支持遍佈全港18區的中學生及青年，協助他們踏上由校園走向未來職涯的旅程。

今年7月，「職將啟航IGNITE18」試行周系列活動分別於港島、九龍及新界三個地區舉行，匯聚了超過 3,000名來自全港60所中學的學生、校長、老師及家長等參與。同時，「職將啟航IGNITE18」獲得逾60間支持機構參與，並在上述活動中設有50多個職涯探索攤位及40多場工作坊。基金會計劃「職將啟航18」在未來兩年將拓展全港18區。

在戰略夥伴香港數碼港管理有限公司的支持下，「職將啟航IGNITE18」致力建立跨界協作的「共同影響力生態圈」，並獲院校、企業、政府部門、專業組織，慈善機構和社區夥伴組成的廣大網絡的支持。

主禮嘉賓、校長及學生出席首場「職將啟航IGNITE18」元朗區活動

明日領菁基金會創辦人鄭余雅頴太平紳士表示：「在人工智能、商業轉型和新興領域正急速重塑職業路徑的時代，我們迫切需要在中學階段就為青年人提供更多機會，讓他們及早裝備自己，迎接未來的挑戰。」

她續指：「透過基金會，我們已建立一個連接超過140間支持機構的平台，涵蓋院校、企業、公營機構、慈善機構、企業家及創新者，共同支援香港青年人的職業探索與發展。透過『職將啟航IGNITE18』，我們希望及早為中學生打開大門，裝備未來，啟發他們探索多元機會，最終為香港打造更強大、更多元的人才庫。」

遍佈全港各區的合作夥伴

「職將啟航IGNITE18」系列於7月3日揭開序幕，由基金會與元朗區種子學校香港青年協會李兆基書院合辦，並獲得香港中學校長會及元朗區中學校長會的鼎力支持。

其後，活動於7月8日在九龍城區種子學校迦密中學舉行，並獲九龍城區中學校長會及香港輔導教師協會支持。

壓軸舉行的中西區未來博覽會則於7月9日及11日舉行，由基金會、中西區民政事務處、中西區青年網絡及中西區種子學校聖士提反女子中學合辦，並獲教育夥伴中西區校長聯會支持。

明日領菁基金會創始董事張競詩女士表示：「我們衷心感謝眾多種子學校、教育夥伴及支持機構，協力將基金會的願景轉化為實際行動，同心賦能年輕一代。」

她補充：「我們在不同的活動中，見證到業界領袖、專業人士和創新者親身直接的分享對青年人帶來深遠的影響。一次簡單對話、一個令人意想不到的分享，往往燃點出新思維，讓學生看見超越本身想像的發展路向。『職將啟航IGNITE18』專注播下這些充滿可能性的種子，啟迪青年人探索、發掘，並在塑造自身未來的旅程上踏出第一步。」

學生現場透過互動式體驗與科技示範，積極探索未來技能。(相片攝於「職將啟航IGNITE18」中西區活動)

職將啟航IGNITE18活動精華

於一系列活動中，學生透過工作坊、職涯探索攤位、示範及體驗式學習活動，與來自不同界別的專業人士互動，精彩內容由超過60間支持機構提供。

麥麥支持活動的香港麥當勞以互動方式展示多元職涯機遇。(相片攝於「職將啟航IGNITE18」九龍城區活動)

多位傑出領袖就職涯發展作主題演講，分享獨特見解，其中香港麥當勞全力麥麥支持三場地區活動，香港麥當勞行政總裁黎韋詩女士親身出席支持元朗區活動，分享她的職業生涯點滴。她表示：「人生充滿無限可能，每個人都有屬於自己的節奏。最緊要保持 Stay Hungry 的心態，對人生保持一份渴望 — 渴望學新知職，渴望見識更多，渴望挑戰自己，渴望成為一個更好的自己。」

此外，三場地區活動均由香港人力資源管理學會前任會長兼理事會成員孔于人先生主講未來職涯趨勢；明日領菁基金會創始董事張競詩女士則主持專題分享及領袖對談環節。

學生亦透過元朗區的活動了解香港愈見蓬勃的大型盛事經濟生態圈，嘉賓包括中國香港足球總會主席霍啟山, BBS, 太平紳士、英皇集團副主席楊政龍太平紳士，以及Klook總裁暨聯合創辦人王志豪先生。

在九龍城區活動中，學生透過由香港浸會大學副校長周偉立博士、大華銀行大中華區副主席葉楊詩明女士及香港機場管理局機場運行執行總監姚兆聰先生的專題討論，深入了解樞紐經濟創新與文化傳承的發展機遇。

學生積極投入人工智能工作坊，體驗科技實際應用。

中西區活動為期兩天，在7月9日，深圳市前海深港現代服務業合作管理局首席港澳聯絡專家黃梓謙MH，太平紳士、香港遺傳性乳癌家族資料庫主席暨香港大學臨床醫學院外科學系臨床教授鄺靄慧教授，以及香港大學地球與行星科學系李文愷教授的專題討論，讓學生深入了解灣區「產學研」未來經濟職業新藍圖。

民政及青年事務局局長麥美娟女士 SBS，太平紳士亦於7月11日的中西區第二天活動中，親臨西營盤社區綜合大樓主禮，勉勵出席活動的學生、共創明「Teen」學員和青年；香港大學經管學院就業發展及培訓總監鄧芷君女士亦就最新職場趨勢進行分享。此外，當天活動亦包括Tencent WeTech Academy主持的人工智能工作坊，以及青年座談會環節。

建立協作生態圈 共創香港未來

「職將啟航IGNITE18」系列活動得以順利舉行，有賴眾多機構的鼎力支持：

戰略夥伴：香港數碼港管理有限公司

麥麥支持：香港麥當勞

支持機構：

AESIR Limited

香港機場管理局

Archon Wellness Limited

DALLOYAU

德勤公益基金會

十如仕

英皇集團

香港遺傳性乳癌家族資料庫

香港人力資源管理學會

香港資歷架構

滙豐銀行

香港特別行政區廉政公署

iREd Solutions Limited

JEMS Character Academy

Klook

香港來畫科技有限公司

L'Oréal Hong Kong

Microsoft 香港

港鐵公司

RightPick Technology Limited

海洋公園公司

Pet Space Group Limited

Plus One Dimension Interactive Company Limited

香港警務處中區警民關係組

香港警務處元朗區警民關係組

香港警務處九龍城區警民關係組

普斯特有限公司

Project Management Institute

SENIO Tech Limited

Smart Interactive Limited

故事森林教育中心

Tencent Wetech Academy

The Football Association of Hong Kong, China

香港青年協會

大華銀行

小鵬汽車

小鵬汽車 匯天

楊元龍基金

5G nuMultiMedia Limited

教育夥伴：

香港科技大學 工學院 環球社會中心

中華廚藝學院

香港城市大學

香港大學李嘉誠醫學院臨床醫學學院外科學系

香港大學理學院

香港輔導教師協會

香港中學校長會

香港浸會大學

香港資訊科技學院

香港專業教育學院(柴灣) 食品科技及安全高級文憑

九龍城區中學校長會

嶺南大學數碼藝術及媒體產業系

香港中文大學「前期創業育成中心」

香港恒生大學 商學院

香港浸會大學 創意藝術學院

香港都會大學科技學院

中西區校長聯會

香港教育大學

香港理工大學酒店及旅遊業管理學院

香港大學

元朗區中學校長會

法定組織合作夥伴:

深圳市前海深港現代服務業合作管理局

（資料及相片由客戶提供）