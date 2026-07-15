財經視野｜李在明稱市場企穩需要時間　槓桿ETF給青瓦台上了一課

今年升幅一度逾倍的韓國股市，近日迎來深度調整。韓國總統李在明在政府發布會上稱，國內股市在短時間內大幅飆升，市場企穩需要時間。韓股大時代，一切源於對槓桿的無節制追求，逼使市場交易朝著更加脆弱的方向發展，令韓國股市今年第7度熔斷！ 「有趣」的是，槓桿ETF興起，源自官方「首肯」，其後直言「後悔讓槓桿ETF上市」。



圖為2026年6月11日，一部手機屏幕顯示SK海力士標誌。（Reuters）

韓國Kospi指數在短短三周內下跌25%

《彭博》道指出，SK海力士周一創紀錄暴跌15%，迫使與韓國晶片製造商掛鉤的槓桿產品經理拋售數十億美元股票，從最初全球重新評估AI估值演變成為一場市場大跌。這波拋售助推韓國Kospi指數在短短三周內下跌25%，暴露出保證金貸款、單只槓桿交易所交易基金(ETF)和集中的指數權重如何相互影響，放大市場的雙向波動。

在首爾之外，全球其他地區也越來越關注這些動態。韓國處於人工智能硬體供應鏈的中心，SK海力士和三星電子在Kospi指數中所占權重超過一半。現在SK海力士通過美國存託憑證可以在美國市場進行交易，投資者表示，市場情緒可能全天候在華爾街和亞洲之間波動，這增加了韓國槓桿引發的市場波動蔓延至全球的風險。

周三，這種反饋循環再次上演，Kospi指數上漲超過7%，受SK海力士股價的反彈帶動，此前該公司ADR上漲了27%。

槓桿作用放大波動

報道又指，「韓國半導體板塊的敘事是建立在真正的結構性需求上的，但對槓桿的無節制追求使市場交易朝著更加脆弱的方向發展，」Vantage Global Prime駐雪梨的高級市場分析師Hebe Chen表示。「雙刃劍效應如今反過來作用於市場，槓桿作用使得下跌的威力與上漲的威力一樣強大。」

單只股票槓桿ETF在亞洲還相對較新。南方東英SK海力士每日槓桿(2x)產品於10月在香港上市，迅速發展成為全球同類產品中規模最大的。在首爾，5月下旬有十幾只追蹤SK海力士和三星的單只槓桿產品上市，通常提供其標的股票兩倍的回報。這些產品的總管理資產規模超過140億美元。

本周槓桿ETF的放大效應展現得淋灕儘致。據高盛集團面向機構客戶的銷售和交易部門報告顯示，SK海力士周一股價暴跌兩位數，這意味著相關基金可能不得不拋售約50億美元的該公司股票，以根據其投資準則重新平衡投資組合。

散戶重傷 官方急「補鑊」

這種由資金流驅動、缺乏基本面催化劑的交易方式，可能會導致本地散戶投資者遭受重大損失，因為他們往往持有股票的時間超過這些槓桿產品的設計期限。彭博匯編的數據顯示，自5月份在首爾上市以來，追蹤這兩家內存晶片製造商的十幾只槓桿ETF的價格也大跌約40%。

韓國監管機構目前面臨的任務是，如何在不過度擾亂該國金融市場的情況下抑制這種波動。該國最高金融監管機構上個月對批准這些上市表示後悔，這或許預示著未來的政策走向。

韓國總統政策主任Kim Yong-beom上周告訴記者，韓國當局正密切關注單只槓桿ETF的影響，將討論並決定是否需要採取進一步措施。

槓桿ETF引發的波動性加劇存在觸發追繳保證金的風險，進而加劇拋售潮。韓國的保證金貸款總額（即用於股票交易的借款）在6月達到峰值，超過38萬億韓元（254億美元），截至周一為34.8萬億韓元。