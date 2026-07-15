中美角力｜中興及金山軟件等3華企　獲准購Nvidia及AMD晶片

內地再有三間科技企業，獲准購入Nvidia（英偉達）及AMD的先進人工智能晶片。



據《路透》援引文件及知情人士報道，中興通訊（0763）旗下一個部門及另外兩家中國企業成為最新一批獲得美國批准採購Nvidia和AMD的先進晶片的實體。

中興及金山軟件旗下均獲批

報道指，中興康訊（ZTE Kangxun Telecom）和服務器製造商Maginfra已獲准採購Nvidia H200晶片；而金山軟件（3888）旗下子公司珠海橫琴雲享智勝網絡技術則獲准使用部分可與H200競爭的AMD晶片。此意味着外界已知參與美國晶片出口許可流程的中國企業範圍進一步擴大，不再局限於大型互聯網集團和主要電子產品分銷商。

中國杭州西溪，阿里巴巴集團企業園區。（阿里巴巴官網）

美國批准阿里等購Nvidia晶片

今年5月，有報道稱，美國已批准約10家中國企業採購Nvidia相關晶片，其中包括阿里巴巴（9988）、騰訊（0700）、字節跳動以及京東（9618）等。當時尚未有任何晶片完成交付，因為相關交易仍卡在審批程序及中美雙方監管審查之中。

然而，消息人士表示，近期一些中國雲服務企業已向合作夥伴和客戶表示，它們可能很快能夠獲得H200晶片。這顯示中國監管部門對相關進口申請的審批工作正取得進展。