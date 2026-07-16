日圓期權布局露玄機？　「割引」至4.75算　日政府先再出手撐匯價

【日圓/日元】日圓兌美元跌至近40年來低位，外界一直關注日本政府會否再度干預匯市。《彭博》報道，從期權市場數據顯示，日本官方在出手支撐日圓之前，可能仍會容忍日圓進一步貶值。



據報道交易員目前願意將美元兌日圓升至165（即每百日圓兌港元報4.75）納入定價，這意味著日圓較當前水平還有約1.6%的貶值空間，而當前匯率已經接近近四十年來最弱水平。

日政府4月底斥逾700億美元入市撐日圓

多項國內外因素持續壓制日圓走勢。今年4月底，日本政府曾動用近740億美元干預匯市支撐日圓，推動匯率短暫反彈，但效果曇花一現。此後，日本官員多次發出口頭警告，表示如有必要將再次採取行動。

日本國會：A view of the National Diet building in Tokyo, Japan, is seen on October 27, 2024（Getty Images）

以下幾項期權指標顯示，日本政府或許願意容忍日圓進一步走弱，但僅限於一定程度內。

衡量市場對日圓上漲或下跌風險保護的需求的一周期風險逆轉指標顯示，日圓看漲期權相對於看跌期權的溢價目前為176個基點。這表明市場仍認為，只要日本當局存在干預可能，日圓就存在突然反彈的風險。不過，該溢價已明顯低於5月出現的極端水平。

每百日圓6月24日跌至4.84港元水平，適逢暑假將近，在中環一間找換掂，有市民一早到來大手吸納，以港幣換日圓。（湯致遠攝）

隱含波動率也釋放出類似信號。目前美元兌日圓一周期期權對沖成本不到4月干預後水平的一半，並接近5月底創下的四年低點。當時日圓匯率比現在大約強1.5%。這表明交易員並不認為未來數天內日本當局立即干預的概率很高。

期權到期結構同樣顯示市場已為日圓進一步走軟做好準備。未來一個月內，大量期權合約集中在162至164區間。這意味著交易員認為，美元兌日圓升至165附近可能成為促使日本當局採取行動的重要觸發點。

高盛早前調低日圓匯價預測

165這一水平也出現在其他機構預測中。高盛策略師近期已將未來一年的美元兌日圓預測從155上調至165。他們認為，除非美國經濟前景顯著惡化，或日本央行採取更激進的政策行動，否則日圓仍將面臨持續貶值壓力。

支撐美元兌日圓上漲的核心因素仍然是美日利差。較高的美國利率鼓勵投資者借入低息日圓，並轉投殖利率更高的美元資產。

若日本經濟持續增長，有望帶動日本脫離困擾多年的通縮問題。（視覺中國）

自5月初以來，美日兩年期國債殖利率利差再度擴大，而美元兌日圓也同步走高。這一現象同樣體現在長期期權市場。剔除短期干預影響的一年期風險逆轉指標，自2022年底以來首次重新轉為溫和看好美元。

市場人士仍預期政府會再出手

即便日本即將迎來公共假期，而部分策略師此前認為假期期間可能是當局干預匯市的窗口期，市場也並未明顯增加對日圓反彈的押注。短期期權指標仍遠低於此前市場強烈猜測政府將出手干預時所出現的極端水平。

目前日散戶及對沖基金就日圓走勢看法存有分歧，前者看淡美元，後者取應則相反。

至於日圓最新匯價方面，日圓兌1美元最新報162.09，每百日圓兌港元最新報4.8357