南韓受查昨暴瀉23%　瀾起科技回應事件兼盈喜　股價今暫喘定

韓國政府據報就晶片零件價格遭到操控一事，對瀾起科技（6809）、日本瑞薩電子和美國Rambus於當地辦公室進行調查。受到有關消息拖累，瀾起科技昨日H股瀉23%。公司昨晚回應事件，兼公布業績，股價今日暫瀉3.5%，報268.8元。



正全面配合檢察廳的要求

瀾起科技(06809.HK)發布公告，於2026年7月15日(韓國時間)，韓國首爾中央地方檢察廳公平貿易調查部(「檢察廳」)針對潛在的違反反壟斷相關法規調查事宜，在集團韓國辦公室進行現場搜查及取證。

集團正全面配合檢察廳的要求。於本公告日期，集團、其董事及僱員概無被檢察廳或任何政府機關指控存在任何不當行為。集團業務營運正常，並仍將全力專注於產品研發並服務客戶。

考慮到調查當前所處階段，公司認為現時無法預測調查的時間及結果，包括是否會對集團採取任何後續行動、是否會向集團或其他方提出指控，或其是否會對集團的財務狀況造成重大不利影響。

僅為完整披露起見，截至2025年12月31日止財政年度，集團營業收入約為人民幣54.56億元，其中來自韓國客戶的營業收入約為人民幣29.25億元。

預計上半年淨利潤按年增長63.9%至81.2%

同時，瀾起科技發布2026年半年度業績預增公告，經財務部門初步測算，預計2026年半年度實現營業收入約33.35億元，較上年同期（法定披露資料）增長約26.6%；預計2026年半年度實現歸屬於上市公司股東的淨利潤約19.00億元至21.00億元，較上年同期（法定披露資料）增長約63.9%至81.2%；預計2026年半年度實現歸屬於上市公司股東的扣除非經常性損益的淨利潤約12.50億元至14.50億元，較上年同期（法定披露資料）增長約14.5%至32.9%；2026年半年度實現剔除股份支付費用影響後的歸屬於上市公司股東的淨利潤約20.80億元至22.80億元，較上年同期（法定披露資料）增長約56.1%至71.1%。

2026年上半年，公司預計經營業績實現大幅增長，主要是受益於AI產業趨勢，行業需求旺盛：一方面，隨着DDR5滲透率提高且子代持續迭代，公司DDR5RCD晶片出貨量顯着增加，其中第三、第四子代RCD晶片的出貨佔比進一步提升；另一方面，互連類晶片新產品MRCD/MDB、PCIe Retimer、CKD及CXLMXC晶片收入顯著攀升。2026年上半年，公司互連類晶片產品線銷售收入為約31.11億元，按年增長約26.4%，其中第二季度互連類晶片產品線銷售收入約為16.94億元，按年增長約28.2%，按月增長約19.5%。公司淨利潤較上年同期增長，主要原因包括營業收入、毛利潤、投資收益及公允價值變動收益較上年同期均有所增長。