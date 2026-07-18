美股三大指數集體收跌　晶片股進入熊市　存儲板塊小幅收漲

美股三大指數周五集體收跌，道指跌0.77%，本周累跌0.93%；納指跌1.4%，本周累跌2.9%；標普500指數跌1.01%，本周累跌1.55%。

Kimi K3再現「DeepSeek時刻」，市場對AI資本開支回報和晶片需求持續性的疑慮重燃，高估值、交易擁擠的AI板塊遭遇拋售。同時美國與伊朗再度互襲，能源供應風險推高油價，形成科技領跌、能源走強的分化格局。

大型科技股普跌，SpaceX跌超5%，英偉達、Meta、特斯拉、谷歌跌超2%。

費城半導體指數收跌1.63%，較6月22日創下的歷史高點下跌20.2%，進入技術性熊市。存儲概念股低開高走小幅收漲，希捷科技漲超5%，西部數據漲超2%，SK海力士漲超1%，閃迪跌超4%。

半導體設備與材料、航空服務、加密貨幣概念走低，應用材料、Robinhood跌超5%，美國航空跌近4%，科磊、西空航空、捷藍航空跌超3%，阿斯麥跌超2%。

鋰礦、油氣、儲能板塊走高，智利礦業化工漲超5%，道達爾漲超3%，巴西石油公司、殼牌漲超2%。

納斯達克金龍中國指數收跌1.8%，上周累漲2.6%。百度收跌4.95%，美團、騰訊、理想跌超3%，拼多多、阿里跌超2%。