中銀人壽夥城大商學院設永續基金　予獎學金培育未來人才｜ESG

中銀人壽與城大商學院簽署備忘錄，正式開展「教育生態圈策略夥伴合作計劃」，建立長遠策略夥伴關係，共同培育未來人才，推動社會可持續發展。

計劃的重要一環是設立永續基金，為品學兼優而需經濟支援的學生提供獎學金，助其專心致志完成學業，同時也為香港培育關愛社會兼具廣闊視野的未來領袖。

中銀人壽執行總裁鄧子平表示，設立「中銀人壽獎學金」旨在為具潛力的年輕人提供更多發展機會，協助他們拓闊國際視野、追求理想，充分發揮個人潛能。期望透過是次合作，為香港培育更多具備領導力、創新思維及社會責任感的未來棟樑。

城大商學院院長岑運亨教授對此合作表示衷心感謝。他表示：「城大商學院秉持『智慧、創新、國際化』的教學理念，致力拓展學生的全球視野。中銀人壽獎學金將為優秀本科生解除經濟障礙，賦能他們全心投入學業、積極參與國際交流、海外實習和比賽，在實踐中提升自我。」

展望未來，中銀人壽稱，將持續深化與教育界的合作，積極拓展「教育生態圈」結合企業資源及專業優勢，為香港培育更多具備責任感、創新精神及國際視野的明日領袖，為社會可持續發展注入新動力。