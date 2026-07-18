AI六小虎｜月之暗面傳最快半年內來港上市　近日公布新模型搶眼

中國人工智能企業北京月之暗面科技有限公司或將快來港上市，該公司近日亦公布新大模型。



據內媒報道，月之暗面已通知投資者調整公司架構並籌備赴港IPO，有望最快在6個月內完成上市。

另外，公司近日發布一款新一代模型Kimi K3，並稱這款開放權重模型在整體表現上，仍落後於最強的兩款閉源模型：Anthropic的Claude Fable 5 和OpenAI的GPT-5.6，而超過其他所有競爭模型。

Kimi K3的推出也表明，中國人工智能產業競賽正迅速超越單純的價格競爭。憑借更強的模型能力，月之暗面將Kimi K3的定價設定在與Anthropic Sonnet系列模型大致相當的水平，從而能夠較其他中國模型收取更高費用。

彭博報道稱，Gavekal Capital Ltd.投資組合經理Leonid Mironov表示：「K3模型非常出色。就我個人使用體驗而言，它顯然是迄今為止最優秀的中國模型。」

另據科創板日報日前報道，中國「AI六小虎」月之暗面Kimi上一輪200億美元估值融資於近日完成交割，新一輪融資已經啟動，投前估值漲至315億美元﹙約2457億港元)。