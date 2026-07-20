港交所傳考慮延長股票交易時間　提早半個鐘　午休或成絕響？

《彭博》引述消息報道，港交所（0388）正考慮延長股票交易時間，以與大多數全球市場保持一致，其中包括取消午休的提議。



報道引述消息指，港交所近幾周已將相關計劃傳達給各大券商和交易公司。其中一個方案是，交易所提議將股票交易時間提早30分鐘，於上午9點開始，並取消從中午12點開始的一小時午休。



香港是少數幾個仍保留午休時間的主要交易所之一，其他保留午休時間的交易所包括中國內地和東京。報道引述消息指，港交所正在考慮增設收市後時段交易時段，以捕捉美國早盤的交易活動，時間可能在晚上8點至午夜之間。不過，港交所仍將保持下午4點收市，以便進行清算和結算。

冀提升持有ADR公司交易量

報道引述消息指，如果增設收市後時段交易時段，將僅限於少數幾隻規模較大的股票，這些股票更能吸引投資人的注意。另一些知情人士則稱，港交所希望藉此提升持有美國存託憑證（ADR）的公司的交易量。

報道引述消息指，另一個問題是，中國內地是否會加入北水600多隻符合條件的股票的延時交易。根據初步回饋，一些市場參與者對晚間交易持懷疑態度，因為香港的交易成本仍然很高。一些知情人士補充說，投資者可能更傾向於使用在美國上市的選擇權進行對冲。

稱會探索不同方案提升競爭力

知情人士還表示，交易所仍在評估幾項提案，這些提案仍有可能更改。他們表示，交易所將在今年較後時間，待相關安排更加成熟後，徵求更廣泛的意見。

港交所回覆《香港01》時表示，目前正在研究包括延長交易時段在内的多項提升市場便利性的措施。當前首要的工作是研究延長衍生產品市場交易時段的建議，是否落實相關建議尚待收集市場意見及監管機構批准。

此外，港交所續指，亦會定期探討各種優化市場的安排，有關優化現貨市場交易時間的建議現在仍處於非常早期的探討階段。任何有關現貨市場的調整均需審慎評估對市場的影響，並綜合考慮市場各方的意見和互聯互通機制的安排。