財經視野｜月之暗面KIMI K3直追海外　對AI投資到底意味着什麼？

7月17日凌晨，月之暗面發布Kimi K3，2.8萬億參數，全球最大開源模型。馬斯克在評論區留了兩個字："Impressive"。華爾街在討論"Kimi時刻"，和2025年初的"DeepSeek時刻"相提並論。KIMI K3直追海外，對AI投資到底意味着什麼？



K3排名全球第三

在Artificial Analysis綜合評測中，K3以57分排名全球第三，僅次於Claude Fable 5和GPT-5.6 Sol，領先於Claude Opus 4.8和GPT-5.5。

在Code Arena前端編程盲測中，K3拿下1679分，全球第一，直接超過了Claude Fable 5的1631分和GPT-5.6 Sol的1618分。

發布三天後，因為用戶請求量暴漲逼近算力極限，Kimi暫停了C端新用戶訂閲。同一時間，K3發布當天的ARR創下了月之暗面歷史最大單日增幅。

華爾街在討論"Kimi時刻"，和2025年初的"DeepSeek時刻"相提並論。伯恩斯坦用"一記本壘打"來形容K3。摩根士丹利說，中國AI有能力持續跟進全球最先進水平，並隨着時間推移逐步佔據更多市場份額。

這些數據當然令我們振奮，不過對投資人來說，一個更重要的問題是，是當國產模型已經越來越逼近海外的時候，對AI投資意味着什麼？它到底是利空，還是利好？又是誰的利空誰的利好？

2026年3月25日，中國北京，圖爲月之暗面的創辦人楊植麟在中關村論壇上發表講話。（Reuters）

01

當分數差距從30分縮到2分，競爭的維度就變了，先說一個最基本的商業常識。

如果Claude考100分，Kimi考98分，DeepSeek考97分，GLM考95分——對企業來說，都夠用了。翻譯、摘要、代碼補全、文檔分析、客服問答，這些佔企業AI調用80%以上的場景，97分和100分的差異，用戶根本感知不到。

當差異不大了，企業關心的就不是誰的模型更聰明，而是三件事：誰更便宜、誰更穩定、誰更能連接豐富的生態。

先說便宜。高盛數據顯示，主流大語言模型每百萬Token價格較2022年初下降超過90%。DeepSeek V4-Pro的輸出價格已經低至0.87美元/百萬Token，比GPT-5.5便宜34倍。小米MiMo V2.5 Pro直接把1M上下文長文本的輸出價格統一在3美元，取消了所有階梯計費。

整個行業正在從"能力定價"滑向"成本定價"。

再說穩定和生態。這才是關鍵。

當一個企業要部署AI Agent，它需要的不是一個會聊天的模型，而是一個能調數據、能發郵件、能操作ERP系統、能管理審批流程的執行體。模型是大腦，但光有大腦沒有手腳，什麼事也幹不了。

這裏很顯然可以看到，當模型差異縮小的時候，反而是像騰訊、阿里這些老登的優勢可能顯現出來，因為它們擁有豐富的企業生態，擁有入口。

以WorkBuddy為例，WorkBuddy採用模型無關設計——內置混元、DeepSeek、GLM、Kimi、MiniMax五大模型自由切換，還支持自定義接入任意OpenAI兼容API。用戶可以在對話中隨時切換模型，也可以開啟Auto模式，讓系統根據任務複雜度自動路由。簡單的翻譯走最便宜的DeepSeek Flash，複雜的推理走Kimi K3。模型之間的切換成本，被WorkBuddy吃掉了。

更重要的是，WorkBuddy背後是整個騰訊生態——微信授權後可以手機發指令、PC端自動執行；打通騰訊文檔、騰訊會議、企業微信、TAPD，再通過MCP協議對接飛書、金山、企查查等30多個外部工具。說一句"把上周銷售數據做成PPT發給參會同事"，它自己就幹了。

這不是聊天機器人，是"幫人幹活的Agent"。

Agent時代，模型只是引擎，連接才是底盤。

4月24日，DeepSeek V4正式發佈——首發平台不是英偉達，是華為昇騰。(Getty)

02

對純模型公司，這是一個壞消息當模型差異不大了，就不可避免地走向價格戰。而價格戰這件事，對不同公司的殺傷力完全不同。

阿里、字節、小米這些大廠，模型API本質上是更大商業版圖的獲客入口。

千問綁阿里雲，豆包綁火山引擎，MiMo鋪終端生態。API可以不賺錢，甚至可以長期微虧，只要能拉動雲服務訂閲、算力消耗、硬件出貨。這是"生態補貼"邏輯。

但智譜、月之暗面這些純模型公司沒有補貼池。它們必須靠API收入覆蓋研發和算力成本。在Agent時代Token消耗指數級增長的背景下，維持低價意味着賣得越多虧越多。

市場已經在用腳投票了。7月17日K3發布當天，國內幾家頭部的大模型股直接大幅跳水，跌幅明顯超過其他AI龍頭。

導火索就是K3。第一，K3證明了"中國開源模型也能追上閉源頭部"；第二，月之暗面正洽新一輪最高20億美元融資、目標估值300億美元，赴港IPO提速。

當對手一邊免費開源、一邊奔着300億美元敲鐘，"稀缺AI標的"的門票就不稀缺了。

更深層的問題是：在WorkBuddy這種產品裏，用戶可以自由選用各種模型，差異不大的時候，無論是企業還是個人消費者，會選便宜的那個。

純模型公司被夾在中間——上面是性能差距只有2-3分的開源競品，下面是大廠用生態補貼做後盾的價格戰。定價權正在消失。

03

對上游硅基的影響很複雜，需要等塵埃落定

模型價格下降這件事，對上游硅基硬件的影響，會相當複雜。

一面看是利空——Token價格戰不斷打下去，可以預見模型公司的利潤未來很難好。當模型公司沒有足夠利潤時，沒賺到足夠現金流的時候，它繼續加大資本開支的意願很難強。

但另一方面又指向一個不同的故事。Token越便宜，企業就越有動力把AI Agent塞進每一個業務流程裏。一個以前要人工花兩小時處理的報銷審批，現在讓Agent幹，成本只要幾毛錢。那企業會把所有能自動化的流程全部自動化。

數據也印證了這一點。

2026年二季度，平台周度Token調用量從4月初的約21萬億飆升至6月15日的46.66萬億，一個季度翻了一倍。

招銀國際預測，到2030年全球Agent場景月均Token消耗量將超過21萬萬億，複合增速165%。

這就是經濟學裏的傑文斯悖論——效率提高反而推動總消費量增長。煤更便宜了，不是燒得少了，而是更多地方開始燒煤了。Token更便宜了，不是算力需求少了，而是更多場景開始用AI了。

從這個角度看，對算力的需求有增無減，又支撐着上游硅基的敘事。

這個分歧現在很難有一個明朗的觀點，如果很明朗，現在的硅基股價波動就不會這麼劇烈。

尤其是，在上游硅基敘事持續性存在一定懷疑時，又撞上了韓國股市的去槓桿危機。

KOSPI從6月22日高點回撤26%，進入技術性熊市。14只2倍槓桿ETF全部跌破發行價。韓國金融監管部門緊急將單股槓桿ETF的保證金門檻從1000萬韓元提高至3000萬韓元，暫停新產品上市。融資餘額僅從38.6萬億韓元降到35.6萬億，降幅不到8%。去槓桿遠沒有結束。

所以對硅基硬件的判斷，現在處於一個尷尬的窗口：長期方向似乎是確定的——Token降價推動Agent普及、算力需求指數級增長，但又蒙有一層陰影；同時短期的去槓桿衝擊還沒釋放完，韓國的賣壓隨時可能再次外溢。

這裏可能等韓國的槓桿拆完，硅基的交易面塵埃落定，少了干擾，會看得更清楚點。

中國杭州西溪，阿里巴巴集團企業園區。（阿里巴巴官網）

04

相對確定的是什麼？

相對確定的會是騰訊和阿里這些公司，以及它們對恆科的拉動作用。

邏輯很清楚。模型趨同後，競爭的維度從"誰的模型更聰明"切換到"誰的生態更厚"。騰訊有微信14.3億月活、企業微信、騰訊文檔、騰訊會議、TAPD，加上WorkBuddy這個日活1300萬的Agent入口。阿里有釘釘、支付寶、阿里雲、菜鳥、淘寶，Apple Intelligence在中國接入的也是千問。

這些生態不是一天建成的，也不是靠一個模型就能顛覆的。當模型差異只有2-3分的時候，生態壁壘反而成了最深的護城河。

7月20日，恒生科技指數盤中漲超3.5%。阿里巴巴漲超4%，騰訊漲超3%，美團漲超3%。

這裏除了模型趨同帶來的生態重估邏輯，還有一個增量催化：美國不再延續涉港國家緊急狀態，第13936號行政令到期終止。

港股科技板塊的估值壓制因素，正在一個一個被移除。

從更長視角看，K3的意義不在於它比Claude強還是弱2分。它的意義在於：它和GLM-5.2、DeepSeek V4一起，證明了模型能力趨同是不可逆的趨勢。而

當模型趨同，價值就從模型層嚮應用層和生態層轉移。

北京郵電大學教授李宏兵說了一句話，我覺得很到位："數字經濟競爭正從模型競爭演變為場景競爭、生態競爭和平台競爭，擁有行業數據、高頻場景和生態協同能力的企業將更具優勢。"

翻譯成投資語言就是：純模型公司賣的是"大腦"，容易被替代；有生態的公司賣的是"神經系統"，很難被替代。

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