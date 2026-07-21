香港經濟｜港6月通脹按年升2%　交通漲5.3%未算誇　呢項飆近一成

政府統計處公布，6月份整體消費物價按年升2%，與5月份升幅相同。剔除所有政府一次性紓困措施的影響，基本通脹率為1.9%，亦與5月份升幅相同。

從細分指數分析，甲類、乙類及丙類消費物價指數在6月份的按年升幅分別為1.8%、2.1%及2.2%，均與5月份的相應升幅相同。

在各類綜合消費物價指數組成項目中，價格在6月份錄得按年升幅的類別為電力、燃氣及水升9.2%、交通升5.3%、雜項服務升5.2%、雜項物品升2.3%、住屋升1.1%、外出用膳及外賣升0.8%、衣履升0.7%、煙酒升0.1%。另一方面，錄得按年跌幅的類別為耐用物品跌1.1%，以及基本食品跌0.5%。

今年上半年合計，綜合消費物價指數按年升1.7%，甲類、乙類及丙類消費物價指數的相應升幅分別為1.6%、1.8%及1.8%。剔除所有政府一次性紓困措施的影響，相應升幅則分別為1.6%、1.3%、1.7%及1.7%。

政府發言人表示，展望將來，由於早前國際油價急升的傳導效應繼續，消費物價通脹在未來數月預料將有所上升。國際油價近期自高位回落，或可帶來一定程度的紓緩，然而，近期中東緊張局勢再度升溫，其發展仍須密切關注。同時，其他範疇的價格壓力大致維持受控，應有助整體通脹保持溫和。