對標加密貨幣平台　倫敦證券交易所明年推不間斷交易

倫敦證券交易所將在常規交易時段之外開設一個新交易場所，此舉旨在提供「近乎連續的交易」，並更好地與加密貨幣平台推崇的每周7天、每天24小時的全天候不間斷交易展開競爭。



根據周二發布的一份聲明，這一名為「LSE 24」的新交易場所將在倫敦時間下午5點至次日上午7點50分運營，預計將於2026年底前開放客戶測試。

該交易場所將獨立於交易所的主市場運行，主市場將繼續照常運作。

交易所交易產品(ETP)將成為該平台的首批可交易資產，預計將於2027年上半年上線。

提升市場流動性和參與度

攄彭博報道，倫敦證券交易所執行長Julia Hoggett表示，LSE 24將為客戶提供「超越傳統交易時間的更大靈活性」，同時提升市場流動性和參與度。

聲明稱，這個新交易場所將具備「下一步向股票領域拓展的靈活性」。此舉正值年輕投資者熱衷於Coinbase Global Inc.等加密貨幣公司提供的全天候交易服務之際。

此舉正值這家擁有300年歷史的交易所動盪之際。由於難以吸引新上市公司，首次公開募股(IPO)成為倫敦證券交易所的關注焦點，最終導致該平台在2025年前九個月跌出全球前20名，但在年底的一波熱潮提振下，市場對2026年久違的復甦重燃了樂觀預期。

7月，這一復甦勢頭似乎有所放緩，包括Waterstones Booksellers Ltd在內的多家公司正考慮將上市計畫推遲至2027年。