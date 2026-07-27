東亞銀行以全方位理財服務及極簡數碼體驗 回應客戶多元金融需求

隨着大眾對理財的需求日益多元化，從長遠的資產規劃，到無縫的日常數碼體驗，銀行服務都必須貼近客戶的生活節奏與實際所需。東亞銀行一直秉承「以客為尊」的理念，積極回應市場轉變並持續優化服務：一方面聚焦高淨值客群，深耕高端財富管理與傳承規劃；另一方面則推廣極簡、生活化的創新數碼理財體驗，透過線上線下渠道，致力為客戶提供更適切的銀行產品與服務。



以專屬財富管理方案 助客戶實現財富增值與傳承

在高淨值客戶市場方面，客戶追求的往往不只是單純的資產增長，而是更個人化的專屬財富管理服務。東亞銀行的顯卓理財及顯卓私人理財，貫徹「Don’t just be rich, be wealthy」的品牌理念，全方位照顧客戶於人生不同階段的理財需求：從協助客戶實踐個人事業抱負、為家庭作長遠規劃，以至家族財富傳承，東亞銀行均與客戶一路同行，提供靈活且貼心的專屬財富規劃。

為了進一步深化客戶對品牌理念的共嗚，東亞銀行連續兩年邀請容祖兒擔任品牌大使，藉其個人故事與影響力，將東亞銀行專屬個人化理財產品及服務的優勢，以更具溫度的方式呈現。這一系列廣告企劃不僅獲得正面迴響，更讓市場深刻感受到東亞銀行與客戶並肩同行的決心。

推行極簡理財哲學 實踐化繁為簡數碼新體驗

除了提供全方位的高端理財服務，東亞銀行亦十分重視客戶對便捷金融服務的需求。一直以來，東亞銀行都致力將複雜的金融服務化繁為簡，讓理財融入日常生活。去年，東亞銀行攜手王菀之推出以「Simplicity is the Answer」為主題的全新企劃，透過一系列創意短片，將東亞銀行的金融產品與日常生活中簡單而快樂的時刻連結起來。例如其中一條短片中以王菀之挑戰急口令的趣味情節，呈現BEA Mall的多元獎賞及優惠，同時傳遞出核心訊息——客戶只需透過手機應用程式，即可輕鬆換領專屬禮遇，盡享生活樂趣。

這套「簡約哲學」透過Facebook、Instagram及YouTube等多元線上渠道廣泛曝光，不僅成功讓品牌訊息能滲透至年輕及大眾市場，更在各數碼平台上獲得高分享率和互動，讓大眾切實感受到銀行服務亦能成為日常生活中輕鬆、直觀的一部分。

全方位落實「以客為尊」承諾

東亞銀行近年的品牌布局，充分體現了該行對市場的敏銳觸覺。不論是着眼於財富長遠規劃的高端客群，還是追求便捷數碼生活的客戶，東亞銀行皆能透過適切的服務與創新的溝通方式，全面實踐「以客為尊」的品牌承諾。這份以客為本、與時並進的堅持，亦進一步鞏固其在市場中不斷求進的領導形象。

（資料由客戶提供）