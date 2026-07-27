【01金融科技卓領大獎2026】聚焦合規與AI 誠邀企業參選

過去一年，香港金融科技生態迎來歷史性跨越：金管局正式批出首批穩定幣發行人牌照，標誌着香港數字資產邁入全面合規與機構入局的新階段。同時，香港憑藉強大資金吸引力，歷史性超越瑞士成為全球最大跨境財富管理中心；「跨境理財通3.0」蓄勢待發，版圖有望北拓至京滬並納入另類資產。加上高達半數金融科技試點項目聚焦於合規科技（RegTech），以及政府「AI+」戰略的全面賦能，正以前所未有的速度重塑香港的全球競爭力版圖。

為見證香港躍升為全球數字金融引領者，由《香港01》主辦的「金融科技前瞻研討會」暨「01金融科技卓領大獎2026」正式邁入第六年！



匯聚業界頂尖領袖 表揚驅動實體經濟標竿企業

「01金融科技卓領大獎2026」旨在匯聚全球頂尖業界領袖、監管機構及關鍵持份者，深入剖析數字資產商業裂變、財富管理與AI治理的未來軌跡。同時，透過設立大獎，由權威評審團嚴選出在數字化浪潮中，有效驅動實體經濟的標竿企業並予以表彰。我們期望藉此盛事凝聚共識，將香港的金融科技基因轉化為強大的全球影響力，持續鞏固國際頂尖金融樞紐的絕對優勢。

延續嚴謹評審準則 四大維度選出行業典範

本屆的評審團同樣由權威專家及業界領袖組成。評審準則將繼續聚焦以下四大核心維度，以確保得獎企業具備真正的行業代表性：

• 創新與科技應用：評估技術的原創性、突破性，以及在實際金融業務中的應用效能。

• 市場潛力與商業模式：審視業務模式的可持續性、市場拓展潛力，以及對整體行業發展的推動力。

• 用戶體驗與服務質素：着重方案能否有效解決市場痛點，為終端客戶帶來高效、便利及安全的體驗。

• 安全、合規與風險管理：呼應今年「全面合規」的主題，重點評估企業在風險控制、數據私隱及監管合規上的卓越表現。

把握機會！立即參與「01金融科技卓領大獎2026」

數字金融新時代已經來臨，你的企業是否已準備好在合規與創新的浪潮中突圍而出？「01金融科技卓領大獎2026」為業界提供了一個展示實力、提升品牌公信力，以及與業界頂尖翹楚交流前瞻洞見的絕佳舞台。

我們現正誠邀各大金融機構、金融科技初創公司及科技企業踴躍參選，共同見證並推動香港成為更強大的全球數字金融樞紐！

立即報名