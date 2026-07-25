科技股壓制美股反彈 費城半導體指數暴跌逾4%
撰文：格隆匯
出版：更新：
美股三大指數周五收盤漲跌不一，納指跌0.64%收創近三個月新低，本周累跌2.13%；標普500指數漲0.05%，本周累跌0.61%；道指漲0.46%，本周累跌0.38%。其中，納指、標普500指數周線兩連跌，道指周線三連跌。
費城半導體指數跌4.25%，30只成分股全部收跌。存儲晶片、光通信跌幅居前，閃迪跌超10%，Coherent、Credo跌超9%，SK海力士、Lumentum跌逾8%，邁威爾科技、英特爾跌超7%，西部數據、美光科技、希捷科技、康寧跌超6%，Ciena跌逾4%，鎧俠ADR跌超14%。
蘋果漲3.5%，逼近前高；特斯拉跌超2%，本周累跌近18%，創2022年以來最大單周跌幅；SpaceX跌超2%，續創新低，本周累跌超7%。斯倫貝謝漲11%，創2025年4月份以來最大單日漲幅。iShares軟件ETF漲1%，創最近兩周最佳單日表現。
納斯達克中國金龍指數跌0.66%，本周累跌2.8%。熱門中概股多數走低，小鵬集團跌3.37%，蔚來跌3.23%，理想汽車跌2.02%，百度跌1.91%，阿里巴巴跌1.68%。