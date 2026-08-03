【綠色生活趨勢】中小企靠ESG認證突圍 助打破標書「價格戰」定律

在日常生活中，清潔服務與建築測量看似是兩個截然不同的領域，但其實都與市民大眾的起居生活、社區建設息息相關。而在可持續發展與綠色減碳的大趨勢下，這兩個與生活密不可分的行業，更正默默推動一場營運變革。



對於不少中小企老闆而言，環境、社會和管治（ESG）似乎高不可攀，但本地清潔服務及建築測量顧問企業的實踐經驗卻分別告訴大家：將環保與社會責任制度化，非但不是負擔，反而成為了中小企贏得大企業信任，並打破標書素來以低價取勝的關鍵。



ESG 表現成競爭優勢 助打破標書低價惡性競爭

本港各行各業均面對不斷加劇的市場競爭，不少中小企的應對方式是面向大勢所趨，提升競爭力。大新銀行自2024年開始與香港中小型企業聯合會攜手推動《SME ESG 約章》，協助企業將 ESG 融入營運策略， 並轉化為推動業務增長的動力。利是清潔服務安全及可持續發展經理陳家惠指出，大約在 2022 年，許多政府部門及大型機構客戶在招標時，都開始將 ESG 表現列為評審項目，主動詢問競投公司在相關範疇的具體措施。公司管理層意識到這個趨勢，隨即安排管理人員修讀可持續發展課程，並於 2024 年加入了《SME ESG 約章》。建築測量顧問豐裕管理的經理黃敏權亦指出，很多外資公司來港尋找合作夥伴，都會優先選擇落實ESG的公司。另外，據悉政府招標考慮技術建議時，亦十分重視ESG元素。

然而，對於資源與人手有限的中小企而言，落實 ESG 最大的痛點往往在於內部數據管理。利是清潔服務營業及市場主任劉苑婷坦言：「第一年填寫《SME ESG約章》問卷評核時，我們發現很多營運資料相當散亂，且分散在不同的部門，根本沒有系統協助統籌和整理這些 ESG 數據。」這也是多數中小企構建ESG框架時的寫照。

幸好，通過參與《SME ESG約章》，企業在專業評審機構的指導下，逐步完成了數據的整合與規範化。陳家惠說：「最大的收穫是獲得了專業的第三方評審報告，有專業人士幫我們整合公司的 ESG 表現，現在競投大型機構的服務合約時，我們能即時提交一份高透明度的 ESG 報告。這項政策增加我們整體中標分數，中標機會自然比同業高，形成了實質的競爭優勢。」

科技導向：對接上市公司標準

除解決數據管理痛點，如何將 ESG 的「社會責任」與「環境保護」融入日常專業技術，是另一個贏得生意的關鍵。豐裕管理是建築測量顧問，主要提供工程項目可行性報告、項目管理及政府驗樓服務。該公司經理黃敏權指出：「公司作為本地首家引入無人機驗樓的公司，通過科技免除搭建棚架，大大提升了前線人員的職業安全與健康。」

他直言：「《SME ESG 約章》的評估框架，是參考了香港聯合交易所上市規則附錄 C2 載列的要求，對中小企而言，以上市公司的標準去落實 ESG，門檻及挑戰極高。」但黃敏權強調，這種嚴格對接正是中小企打入大企業供應鏈的關鍵。由於上市企業及跨國公司每年均需提交全面的 ESG 報告，因此在篩選合作夥伴或分包商時，擁有第三方認證的中小企往往優先獲考慮。

他分享了一個真實案例：「曾有私人大企業要求我們補交 ESG 相關資料。正因為公司參與了《SME ESG約章》並能即時提供具公信力的第三方ESG認證，最終成功在眾多競爭者中，順利取得了該服務合約。」

ESG 成為技術評分與贏取業務的決勝點

從清潔服務與建築測量顧問的案例可見，ESG 認證已不再是理念的表述，而是與中小企營運與商機息息相關的證明。現時政府及大型企業在批出合約時，均會考慮價格與技術評分，而可持續發展及良好的公司管治，正正是技術評分中不可或缺的組成因素。

中小企通過建立系統化的 ESG 營運架構，不僅能加強自身的管治效率與提升員工福利，更能化被動為主動，將綠色轉型轉化為開拓新客戶與進軍海外市場的力量。隨着《SME ESG 約章》2026 的持續推廣，進一步強化作為中小企 ESG 實踐平台的角色，預期將有更多本地中小企通過線上自我評估工具及相關支援，制訂清晰可行的行動路線並逐步提升其 ESG 表現。這不僅能協助中小企跨越門檻，在市場中建立更具韌性及可持續的競爭優勢，攜手為香港推動更可持續的經濟轉型。

利是清潔服務有限公司安全及可持續發展經理陳家惠(右)及營業及市場主任劉苑婷均指出，獲取ESG認證對入標有明顯的正面作用。